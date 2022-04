Pontyfikat papieża Jana Pawła II trwał ponad 26 lat. Pochodzący z Polski następca Świętego Piotra był jednym z najdłużej panujących papieży. Biografia Karola Wojtyły, który po wyborze na Stolicę Piotrową przyjął imię Jan Paweł, obfituje w wiele ważkich dla dziejów Polski i świata wydarzeń. Papież-Polak niejednokrotnie wypowiadał się przeciwko ideologii komunistycznej i wspierał ruchy prodemokratyczne na całym świecie. Jan Paweł II jest uważany, obok Ronalda Regana, za jednego z tych ludzi, którzy walnie przyczynili się do upadku Związku Sowieckiego.

QUIZ: Jan Paweł II. Jak dobrze znasz biografię świętego papieża?

QUIZ:

Jan Paweł II. Jak dobrze znasz biografię świętego papieża?

Więcej:

„Musimy wniknąć głębiej w nauczanie papieża i to nie tylko w sprawach wiary. Fundamentalne kwestie, do których Jan Paweł II się odwoływał, to prawa człowieka, godność człowieka czy pojęcie wolności. Zapominamy, jak papież pięknie mówił o polskiej historii, odwołując się do niej zarówno będąc w kraju, jak i w Watykanie. Przypominał, że urodził się w 1920 roku i to temu pokoleniu zawdzięcza czasy, w których mógł żyć, bo oni obronili niepodległość. Głęboko sięgał do polskiej tradycji XIX-wiecznej literatury i przypominał o tych, którzy walczyli w powstaniu warszawskim. Dzisiaj te wszystkie sprawy są dla młodych ludzi niekiedy trudne, nudne czy wręcz źle przedstawiane. Dlatego trzeba o tym mówić. Nie można sprowadzać papieża tylko do kremówek i pięknych gestów. One oczywiście są bardzo ważne, ale nie możemy odbijać się od ściany do ściany i albo uderzać w bardzo wysokie tony, często niezrozumiałe dla młodych ludzi, albo sprowadzać papieża do jakiejś popkultury. Musimy zadać sobie fundamentalne pytanie, co chcemy wyciągnąć z życia Jana Pawła II i tego, co mówił”. - mówił Do Rzeczy Piotr Dmitrowicz.

Czytaj też:

Historyk: Jana Pawła II nie można sprowadzać tylko do kremówek

Papież zaczął sporządzać swój testament 6 marca 1979 roku. Jak wskazał, inspiracją był dla niego testament pozostawiony przez papieża Pawła VI. Nie był to testament, w którym Jan Paweł II rozdawał własne dobre doczesne. Tych, jak podkreślił, nie posiadał. Jego testament jest zbiorem refleksji i uwag dotyczących jego życia doczesnego oraz kondycji, w jakiej znajduje się świat.

Czytaj też:

Testament Jana Pawła II. O czym pisał do nas Papież?

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:

Imperium zła. Jak dobrze znasz historię Związku Sowieckiego?Czytaj też:

Najlepszy prezydent USA? Ronald Reagan - sprawdź, ile o nim wiesz