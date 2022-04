Ludobójstwo w Rwandzie. Cały świat patrzył na mordowanych ludzi

Ludobójstwo w Rwandzie to jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w dziejach. Cały świat przyglądał się tym wydarzeniom w przerażeniu, lecz nie zrobiono nic lub bardzo niewiele, aby zapobiec tragedii. Na krótko przed rzezią do Rwandy z zagranicy jechały jeszcze transporty wyładowane zamówionymi przez władze Hutu… maczetami. W liczbie około pół miliona.

Źródła nienawiści

Konflikt pomiędzy Hutu i Tutsi, dwoma największymi grupami etnicznymi w Rwandzie, trwał od lat. Był także podsycany przez kolonialne władze belgijskie. Początkowo Belgowie faworyzowali Tutsi, których uważali za bardziej „cywilizowanych”. Kiedy jednak ci zaczęli domagać się praw wyborczych, a nawet niepodległości, sympatie Belgów zostały przerzucone na Hutu, którzy dotąd czuli się dyskryminowani. Hutu założyli wówczas Partię Emancypacji Plemienia Hutu (Parmehutu) na czele której stanął Gregoire Kayibanda. Kiedy Rwanda ogłosiła niepodległość (1962), premierem został Kayiabanda.

Tutsi byli odsuwani od władzy w państwie, dochodziło do prześladowań. W 1973 roku Kayibanda został obalony przez innego przedstawiciela Hutu, Juvenala Habyarimanę. Choć wydawało się, że jego polityka względem Tutsi będzie łagodniejsza, tak się nie stało. Rwanda szybko stała się okrutnym wojskowym reżimem. W przestrzeni publicznej zaczęto nawoływać do „ostatecznego rozwiązania problemu Tutsi”.

Wielu Tutsi uciekło z kraju. Zamieszkali głównie w Burundi i Ugandzie, gdzie utworzyli kilka organizacji politycznych, w tym najważniejszą, Rwandyjski Front Patriotyczny (RPF) na czele z Paulem Kagame. Tymczasem sytuacja w samej Rwandzie zaostrzała się z roku na rok. Dochodziło do samosądów i mordowania Tutsi. W odwecie, RPF organizowała rajdy na terytorium Rwandy, w czasie których atakowali wioski Hutu.

Choć mało energicznie, ONZ włączyła się w kwestię rozwiązania konfliktu w Rwandzie. Dzięki mediacjom USA i Tanzanii doszło do podpisania porozumienia w Aruszy (sierpień 1992). Na mocy tego dokumentu Tutsi mieli być dopuszczeni do rządów, do kraju mieli powrócić uchodźcy, a ONZ miała utworzyć misję stabilizacyjną (UNAMIR) pod dowództwem generała Romeo Dallaire’a, która zostanie skierowana do Rwandy.

Ludobójstwo

W nocy z 6 na7 kwietnia 1994 roku zestrzelono samolot, którym lecieli prezydenci Rwandy i Burundi. Do dziś nie ma stuprocentowej pewności, kto odpowiada za zestrzelenie maszyny. Najbardziej prawdopodobna jest jednak teza, iż dokonali tego należący do jakiejś skrajnej organizacji Hutu. Dla nich ostatnią przeszkodą na drodze do unicestwienia Tutsi był właśnie prezydent Habyarimana, który nie zgadzał się na eksterminację.

Już godzinę po zamachu domy setek Tutsi znajdujące się w stolicy Rwandy, Kigali, zostały otoczone przez bojówki Hutu. Rozpoczęło się ludobójstwo.

Choć stacjonująca misja ONZ UNAMIR domagała się przysłania natychmiast większej liczby żołnierzy i broni (której brakowało) – nie zgodzono się na to. Dallaire otrzymał ponadto rozkaz, że nie może wtrącać się w sprawy wewnętrzne Rwandy, a co za tym idzie – interweniować zbrojnie. W wielu przypadkach żołnierze ONZ stacjonujący wówczas w Rwandzie mogli jedynie przyglądać się zbrodniom Hutu. Setkom Tutsi udało się pomóc ukrywając ich w bazach i budynkach należących do misji ONZ, lecz była to pomoc zdecydowanie niewystarczająca.

Choć Dallaire robił, co mógł, jego apele odbijały się od ściany. ONZ było głuche na głosy płynące z ogarniętej bezmyślną rzezią Rwandy. Odmawiano nawet nazwania tamtych zbrodni ludobójstwem. Francja ponadto, która uważała Rwandę za część swojej „strefy wpływów” w Afryce, nie chciała dopuścić, aby do władzy doszli Tutsi związani z RPF. Obawiano się Paula Kagame, który mógłby wyrwać Rwandę z bliższych relacji z Paryżem (co faktycznie później nastąpiło).

Ludobójstwo w Rwandzie zostało starannie zaplanowane. Jak zeznawał później premier Rwandy, Jean Kambanda, kwestia eksterminacji Tutsi była nawet omawiana w parlamencie. W ciągu stu dni Hutu zamordowali milion ludzi. Zabijano ich głównie przy pomocy maczety i noży.

Kobiety przed śmiercią były często gwałcone. Gwałt stał się także „zinstytucjonalizowaną” formą represji. Powołano specjalny oddział żołnierzy Hutu chorych na AIDS. Ich zadaniem było zgwałcić jak najwięcej kobiet Tutsi. Liczono na to, że kobiety urodzą chore dzieci, a więc nawet kolejne pokolenie Tutsi będzie cierpiało. Zgwałconych zostało nawet pół miliona kobiet.

Kara?

Kiedy Hutu rozpoczęli masowe mordy na Tutsi, do Rwandy wkroczyły oddziały zbrojne RPF, którym przewodził Paul Kagame. Stopniowo zajmowali oni kolejne tereny i parli w stronę Kigali. Hutu, którzy obawiali się krwawej zemsty ze strony Tutsi, zaczęli uciekać do Zairu. Szacuje się, że w ciągu kilku tygodni Rwandę opuściło nawet pół miliona Hutu.

Ciekawostką jest, że to właśnie zdjęcia uciekających i koczujących w prowizorycznych obozach Hutu najczęściej pojawiały się w mediach na całym świecie. Z całego świata ruszyła fala pomocy humanitarnej dla niedawnych ludobójców (ONZ przeznaczał na tę pomoc około 1 mln dolarów dziennie).

Za koniec konfliktu uznaje się 18 sierpnia 1994 roku, kiedy podpisano zawieszenie broni.

W roku 1994 roku zginęło w Rwandzie około milion osób – dwie trzecie populacji Tutsi. Po wojnie ONZ powołał Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy. Osądził on jedynie 93 osoby.

Czytaj też:

II wojna w Kongu. Imperialne zapędy Francji i dyktatorzy, którzy doprowadzili Afrykę na skraj przepaści.