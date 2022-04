Władimir Żyrinowski. Śmieszny czy niebezpieczny ?

Władimir Żyrinowski urodził się 25 kwietnia 1946 roku w Ałma-Acie w Kazachstanie. Jego dziadek mieszkał w Polsce. Ojciec nazywał się Wolf Isaakowicz Ejdelsztein (w czasie II wojny światowej został przez Sowietów wywieziony na Syberię; po wojnie deportowano go do Polski, skąd wyjechał do Izraela). Żyrinowski przyjął nazwisko matki.

Działalność polityczna

W Ałma-Acie chodził do szkoły średniej. Na studia wyjechał do Moskwy, gdzie uczęszczał na Uniwersytet Państwowy imienia M.Ł. Łomonosowa, a później na Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu. Ukończył kierunek stosunki międzynarodowe. W kolejnych latach studiował jeszcze prawo.

W 1989 roku Żyrinowski założył Liberalno-Demokratyczną Partią Rosji, która stała się wkrótce jedną z partii będących w „systemowej” opozycji przeciwko władzy. W 2014 roku Żyrinowski zaproponował nadanie Putinowi tytułu „najwyższego władcy” i przywrócenie carskiego hymnu „Boże, strzeż cara”. Sugerował też, że należy zastąpić biało-niebiesko-czerwoną flagę Rosji czarno-żółto-białą flagą Imperium Rosyjskiego z lat 1858-1896.

Żyrinowski z roku na rok stawał się coraz bardziej rozpoznawalny, głównie ze względu na swoje prowokacyjne i skandaliczne wypowiedzi. Wysuwał roszczenia terytorialne wobec Kazachstanu, który w końcu uznał go za persona non grata.

Żyrinowski nie ukrywał, iż jego zdaniem Rosja powinna odbudowywać swoje imperium i rozszerzać granice na wszystkich kierunkach: odbić zbrojnie Alaskę czy włączyć do swoich granic Polskę i Finlandię. „Marzę, by nasi żołnierze wymyli swe buty w ciepłych wodach Oceanu Indyjskiego” – mówił już w latach 90.

Żyrinowski groził Japonii wojną nuklearną, a Polsce rozbiorami, których Rosja dokona wspólnie z Niemcami. Z drugiej strony w 2014 roku, po zajęciu Krymu przez Rosję proponował Polakom, Rumunom i Węgrom udział w rozbiorze Ukrainy.

- To były polskie ziemie wschodnie: Łuck, Lwów, Tarnopol, Iwano-Frankowsk i Równe. Obwód zakarpacki - to Węgry. W Użhorodzie wszyscy mówią po węgiersku. Albo po rosyjsku. Nie ma żadnego związku z Ukrainą. I Czerniowce - w tym wypadku żadnego porozumienia nie było. Stalin zabrał Czerniowce dla zaspokojenia apetytu; porozumienia z Hitlerem nie było – mówił Żyrinowski w 2014 roku. – Są to trzy kraje NATO: Rumunia, Węgry i Polska. Chodzi zwłaszcza o Polskę. W jej wypadku mowa jest o pięciu wschodnich obwodach. Zniknie wówczas pojęcie zachodnioukraińskiego nazizmu, faszyzmu i rasizmu. Niech Polacy się tym zajmują – dodawał.

Żyrinowski „zasłynął” także z rękoczynów i gróźb. W 2008 roku podczas debaty telewizyjnej przed wyborami prezydenckimi zaatakował Nikołaja Gocę, męża zaufania kandydata na prezydenta Demokratycznej Partii Rosji, a swoim ludziom kazał go rozstrzelać. Kilka lat wcześniej publicznie mówił o tym, że sekretarz stanu USA, Condoleezza Rice powinna zostać brutalnie zgwałcona przez rosyjskich żołnierzy, aby „na kolanach doczołgała się do ambasady USA w Moskwie”.

Prorok?

Współpracownicy Żyrinowskiego twierdzili, że miał on wyjątkowy polityczny zmysł, a nawet dar prorokowania. Czy na pewno? Może Żyrinowski był po prostu dobrze poinformowany?

W grudniu ubiegłego roku mówił w Dumie że „o 4 rano 22 lutego świat poczuje siłę Rosji” i że dojdzie do wojny z Ukrainą. Być może pomylił się o dwa dni, a może to Putin przesunął później datę ataku na 24 lutego?

– To nie będzie pokojowy rok! To będzie rok, gdy Rosja wreszcie stanie się znów wielkim imperium! A wszyscy powinni zamknąć się i zacząć szanować nasz kraj – grzmiał Żyrinowski kilka miesięcy temu.

Władimir Żyrinowski zmarł (oficjalnie) 6 kwietnia 2022 roku. Trumna z jego ciałem została wystawiona w Sali Kolumnowej na Kremlu, zgodnie zresztą z jego życzeniem. Co było przyczyną jego śmierci? Oficjalnie podano, iż chorował na covid, do szpitala trafił przed atakiem Rosji na Ukrainę. Według Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, kontrowersyjny polityk został „zlikwidowany” z powodu „zbyt długiego języka”. Ukraińcy podali nawet konkretną datę morderstwa – 25 marca.

