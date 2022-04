Co by było, gdyby… w latach 20. doszło do dogrywki. Czyli drugiej wojny polsko-bolszewickiej?

Trudno powiedzieć, jaki byłby wynik takiej wojny, ale bez wątpienia obie strony użyłyby w niej dużych mas konnicy. Zanim Związek Sowiecki przeprowadził industrializację i zbudował siły pancerne, podstawową siłą uderzeniową Armii Czerwonej była „kawaleria strategiczna”.