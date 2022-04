Choć Polska nie może "pochwalić się" dokonaniami w rodzaju francuskiego gilotynowania własnych władców, to jednak nie brakuje w naszych dziejach wydarzeń tragicznych, także na szczytach władzy.

QUIZ: średniowieczna kronika kryminalna

QUIZ:

QUIZ: Z dziejów zbrodni w Polsce średniowiecznej

Więcej:

Katarzyna Skrzyńska wraz z mężem znalazła sobie oryginalny sposób na życie. Postanowili bowiem napadać na karawany kupieckie, które podróżowały po okolicy. Napady rozbójników, czy jak ich również nazywano, raubritterów były w owym czasie dość powszechne, jednak niecodziennym było, aby zbójectwem parał się człowiek szlachetnie urodzony, a w dodatku kobieta.

Czytaj też:

Postrach średniowiecznych traktów. Katarzyna Skrzyńska i jej straszny koniec

Pod koniec lat 80. XIII wieku Przemysł porozumiał się z Piastami pomorskimi. Po śmierci Mściwoja II gdańskiego w roku 1294, Przemysł przejął władzę nad jego ziemią, Pomorzem Gdańskim, a tym samym stał się najpotężniejszym Piastem spośród wszystkich książąt dzielnicowych.

Zapewne już wcześniej Przemysł (a może jeszcze bardziej jego bliski doradca arcybiskup Jakub Świnka) myślał o królewskiej koronacji. Od 1294 roku zaczęto czynić starania w Rzymie mające na celu uzyskanie na nią zgody papieża.

Czytaj też:

Przemysł II. Kto zabił polskiego króla?

Konrada Mazowieckiego interesowała zresztą tylko władza w Krakowie, to był cel jego życia, bowiem jak zauważa Marek K. Barański, „polscy książęta pamiętali, że każdy z nich ma potencjalne prawo do władzy nad dziedzictwem Bolesława Krzywoustego. Pamiętano też o szczególnej roli Krakowa. W XIII wieku każdy ambitny Piast dążył do zdobycia Wawelu i zjednoczenia Polski. Ponieważ jednak ambitnych Piastów było wielu, przeszkadzali sobie nawzajem w osiągnięciu tego celu”.

Trzeba przyznać jednak, że Konrad miał do tego być może największe prawo jako brat zamordowanego księcia princepsa Leszka Białego i opiekun bratanka Bolesława, późniejszego Wstydliwego. Jednak panowie małopolscy bali się jego autorytarnej władzy i byli mu przeciwni.

Czytaj też:

Jan Czapla i kolejny mord z rozkazu Konrada Mazowieckiego

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:

Zakon Krzyżacki. Co wiesz o Krzyżakach? Sprawdź!Czytaj też:

Rozbicie dzielnicowe. Jak dużo wiesz o Polsce, którą zostawił Bolesław Krzywousty?Czytaj też:

Starożytny Rzym. Kilka ciekawostek. Znasz wszystkie?