Gnębienie pamięci

Przez ponad trzy dekady Polska nie zdobyła się na wypracowanie w miarę jednolitej polityki historycznej. Podziały z okresu tzw. Polski Ludowej trwają nadal i mają się dobrze. Gdy dla jednych Wojsko Polskie we wrześniu 1939 r., polskie organizacje niepodległościowe, Polskie Państwo Podziemne to kanon etosu narodowego, inni nadal tkwią mentalnie w epoce szkalowania i deprecjonowania patriotyzmu. Są też tacy, którzy równolegle do orientacji sowieckiej lansują – i to coraz bardziej natarczywie – tzw. orientację niemiecką.