Prezes IPN: Zniszczenie polskiego cmentarza w Katyniu będzie barbarzyństwem

W ubiegłym tygodniu Rosjanie zagrozili zniszczeniem grobów polskich oficerów w Katyniu. "Smoleńscy urzędnicy i lokalni działacze przywieźli ciężki sprzęt na polski cmentarz wojskowy w Katyniu i zagrozili zniszczeniem go w odpowiedzi na »wyburzenie sowieckich pomników w Polsce«. Zaczęli też petycję, aby raz na zawsze rozwiązać »kwestię katyńską«" – napisał białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan na Twitterze.

Do zapowiedzi Rosjan odniósł się prezes IPN dr Karol Nawrocki w rozmowie z Polskim Radiem 24. – Zniszczenie polskiego cmentarza w Katyniu będzie zwykłym barbarzyństwem – nie pierwszym, ale kolejnym – mówił.

"Rosyjska odpowiedź zgodna jest z sowiecką ideologią"

Akcja protestacyjna jest odpowiedzią na rozbiórkę sowieckich pomników w Polsce zaplanowanych na środę. – W cywilizowanym świecie, w cywilizacji chrześcijańskiej, to, co znajduje się na cmentarzu, i ci, którzy już zeszli z tego świata, są w rękach Pana Boga. IPN nie niszczy i nie narusza cmentarzy żołnierzy sowieckich, ale nie zgadza się zdecydowanie, aby ich upamiętnienia były w przestrzeniach publicznych – wyjaśnił Nawrocki.

Prezes IPN ocenił, że rosyjska odpowiedź jest "zgodna z sowiecką ideologią". – Za usuwanie pomników z przestrzeni publicznej Rosjanie straszą Polaków, że zniszczą cmentarz. Jest to odpowiedź zupełnie nieadekwatna do tego, co dzieje się w Polsce, jest to odpowiedź nieadekwatna na działania IPN – wskazał. Nawrocki podkreślił jednak, że "żyjemy w wolnej, demokratycznej Rzeczypospolitej, wykonujemy prawo większości parlamentarnej". Przypomniał tutaj ustawę dekomunizacyjną z 2016 roku.

Nawrocki: To byłoby barbarzyństwo

Nawrocki zwrócił uwagę, że w obliczu wojny "odpowiedź musi być jednoznaczna". – Nie ma miejsca w polskiej przestrzeni publicznej na relikty sowieckiego komunizmu – apelował. Zauważył, że po narodzie rosyjskim "można spodziewać się wszystkiego". – Zniszczenie polskiego cmentarza w Katyniu będzie zwykłym barbarzyństwem – nie pierwszym, ale kolejnym – podkreślił historyk.

– Wiemy, że nie mamy do czynienia z krajem cywilizowanym, tylko z krajem, który odpowiada za zbrodnie ludobójstwa w XXI wieku, który morduje niewinne kobiety i dzieci, więc spodziewam się różnej odpowiedzi ze strony Rosji – wskazywał Nawrocki.

Czytaj też:

"Rosyjskich żołnierzy trzeba zabijać dla ich dobra"Czytaj też:

Prof. Nowak: Krok pierwszy to rzucić Rosję militarnie na kolana