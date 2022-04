Operacja "Dunaj”. Atak Układu Warszawskiego na Czechosłowację

54 lata temu wojska pięciu państw Układu Warszawskiego najechały Czechosłowację. Była to swoista „kara” za próbę demokratyzacji systemu komunistycznego, czyli – jak wówczas mówiono – „budowania socjalizmu z ludzką twarzą” przez ekipę Alexandra Dubčeka. Inwazja ta nosiła oficjalną nazwę Operacja „Dunaj”. Warto przypomnieć udział w niej Ludowego Wojska Polskiego i porównać ją do trwającej wciąż rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Inny był to oczywiście najazd od tego z 24 lutego 2022 r. W roku 1968 armia czechosłowacka na rozkaz swojego przełożonego Martina Dzura nie stawiała zbrojnego oporu agresorom. Nawet gdyby to uczyniła, nie mogłaby liczyć na pomoc krajów zachodnich, które odwracały oczy za każdym razem, gdy sowiecka dominacja nad Europą Środkową egzekwowana była brutalnymi metodami. Inne niż w 2022 r. na Ukrainie, gdzie mamy do czynienia z wojną konwencjonalną, były też zasady użycia broni przeciw armii czechosłowackiej. Wojska państw Układu Warszawskiego miały otworzyć ogień tylko w przypadku zbrojnego oporu.