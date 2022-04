Sekta Kacmajora

Upadek komunizmu nad Wisłą oznaczał prawdziwe trzęsienie ziemi dla milionów Polaków. Wprawdzie zniknął totalitarny reżim, który przez blisko pół wieku dławił wolność, ale kapitalizm pokazał swoje drapieżne oblicze. Bankrutowały kolejne państwowe firmy, likwidowano dofinansowywane do niedawna Państwowe Gospodarstwa Rolne i z dnia na dzień tysiące Polaków trafiało na bezrobocie. Wprawdzie puste do niedawna półki sklepowe zapełniły się zachodnimi towarami, ale niewielu było stać na ich zakup. Szalała inflacja, ceny rosły z dnia na dzień i niebawem znaczna część społeczeństwa zatęskniła za obalonym ustrojem. Uznano bowiem, że chociaż nie było wolności, a sklepy świeciły pustkami, to żyło się lepiej i sprawiedliwej.

W tej sytuacji wielu Polaków przeżywało poważny kryzys światopoglądowy. Wyczekiwany kapitalizm nie spełnił pokładanych nadziei, liderzy opozycji rywalizowali o władzę, a wiele osób miało pretensje do duchowieństwa, twierdząc, że księża interesowali się niemal wyłącznie sprawą odzyskania dawnych majątków, ustawą antyaborcyjną i wprowadzeniem religii do szkół. Sytuacja sprzyjała pojawianiu się sekt, których liderzy oferowali rozwiązanie większości problemów.