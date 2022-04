Listy Żydów do Marszałka

Żydzi i Piłsudski”, publikacja wydana przez Żydowski Instytut Historyczny, to opracowany przez Jolantę Żydnul zbiór dokumentów, wśród których są listy do Marszałka, relacje ze spotkań z nim przedstawicieli społeczności żydowskiej w Polsce. Jak pisze Joanna Żyndul, lata 1926–1935 (od przewrotu majowego do śmierci Piłsudskiego) były okresem, gdy relacje polsko-żydowskie układały się stosunkowo najlepiej, „biorąc pod uwagę poziom antysemityzmu i pewną gotowość odpowiedzi obu stron na wzajemne oczekiwania”.

Nie tylko jednak w tych latach, lecz także wcześniej, gdy Piłsudski był Naczelnikiem Państwa, a także gdy odszedł z życia politycznego i zamieszkał w Sulejówku, obywatele polscy narodowości żydowskiej pisali do niego listy w różnych sprawach – a było tych listów kilkanaście tysięcy.