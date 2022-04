"Kroniki wojenne" wreszcie wydane

Żydzi eskortowani w drodze do pracy na Krakowskim Przedmieściu (marzec 1940)

Psy się do Niemców łaszą, czego bym się po nich nie spodziewała. Nas zabiją, mówi jakiś żołnierz, ale przedtem my was zagłodzimy...

Niezwykle późno, ale z pewnością nie za późno, ukazują się „Kroniki wojenne” Aurelii Wyleżyńskiej, spisane przez nią w Warszawie między sierpniem 1939 r. a czerwcem 1944 r. Autorka, znana przed wojną, w powojennej Polsce została zapomniana. Pierwszy raz zetknąłem się z jej nazwiskiem w końcu lat 70., czytając klasyczne już dziś dzieło Tomasza Szaroty „Okupowanej Warszawy dzień powszedni”, w którym profesor powoływał się na jej niewydane jeszcze dzienniki, cytując fragmenty z nich. Był jednak, co tu dużo mówić, wyjątkiem, niemniej wprowadził zapiski Aurelii Wyleżyńskiej do naukowego obiegu, za tym dziwniejsze uznać więc trzeba tak długie zwlekanie z ich edycją. Ogromna objętość tekstu nie wszystko tłumaczy. Czy jednak – jak można domniemywać po lekturze wstępu Grażyny Pawlak i Marcina Urynowicza do „Kronik wojennych” – publikację dziennika wstrzymywano, gdyż z jednej strony ukazywał wstydliwie skrywane, a wcale liczne przypadki polskiego antysemityzmu, z drugiej zaś gorliwi filosemici oburzali się na krytyczne uwagi Wyleżyńskiej, jakimi opatrywała zachowania Żydów korzystających z pomocy Polaków, także tej, którą świadczyła im osobiście. A pretensje te bywały i głupie, i podłe.