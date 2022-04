Trocki bis

Władimir Putin, jak wiadomo, podziwia i stara się naśladować Józefa Stalina. Przeważnie mu to jednak nie wychodzi – trudno sobie bowiem wyobrazić, by za Stalina któryś z jego podwładnych ośmielił się go dezinformować, do czego Putin ewidentnie dopuścił. Ale w jednym mu się udało mistrzowi dorównać.