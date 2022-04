Lektura "Dzieci Arbatu" zalecana

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie to doskonały przykład na to, jak powtarzają się polityczne doświadczenia, które nie zostały w odpowiedni sposób zaprezentowane światu w przeszłości. Należę do pokolenia, które wychowano w ciągłym powtarzaniu przestróg: „Nigdy więcej wojny i faszyzmu”. W ciągu ostatnich 30 lat nie przypominam sobie ani razu, by ktoś na serio sformułował hasło „Nigdy więcej komunizmu”.