Unia z Kozakami. Stracona szansa Polski

– Sam Władimir Putin był przekonany, że wojna potrwa dwa-trzy dni. Rosyjska armia nakryje Ukraińców czapkami i szybko zdobędzie Kijów. Tymczasem Ukraińcy stawiają niezwykle zacięty opór. Masowo niszczą rosyjskie czołgi, samoloty i śmigłowce. Zmusili nieprzyjaciela do odwrotu spod Kijowa, posłali na dno dumę Floty Czarnomorskiej – krążownik „Moskwa”. W szeregach rosyjskiej armii sieją strach i przerażenie. Co tu dużo pisać – Ukraińcy walczą po kozacku. Legendarny hetman Piotr Sahajdaczny byłby dumny ze współczesnych „mołojców”. Obecne wydarzenia skłaniają do refleksji historycznych. Do powrotu myślami do XVII w. Momentu zwrotnego w dziejach Rzeczypospolitej. Czasów buntów i wojen kozackich – pisze redaktor naczelny „Historii Do Rzeczy”, Piotr Zychowicz.

Historia Do Rzeczy 5/2022

Tematem najnowszego, majowego numeru „Historii Do Rzeczy” jest historia relacji polsko-kozackich: wojny, sojusze i dzieje Rzeczpospolitej Trojga Narodów.

Zapraszamy do lektury tekstów naszych Autorów:

Piotr Zychowicz pisze o straconej szansie na Rzeczpospolitą Troja Narodów

Maciej Rosalak opowiada o rebeliach Kozaków

Tomasz Stańczyk przypomina o postaci Iwana Mazepy

Michał Mackiewicz przybliża kozackie uzbrojenie

Piotr Zychowicz rozmawia z prof. Grzegorzem Motyką o relacjach Polaków z Kozakami

Tomasz Stańczyk opisuje dzieje Kozaków Naddnieprzańskich

Ponadto w numerze:

W majowym wydaniu „Historii Do Rzeczy” to nie wszystko. Czeka tam na Państwa jeszcze więcej tekstów, felietonów i recenzji.

„Historia Do Rzeczy” dostępna w kioskach i/lub w subskrypcji cyfrowej.

Wybrane teksty dostępne także dla subskrybentów oferty DoRzeczy+.

Zapraszamy do lektury!

Czytaj też:

Lektura "Dzieci Arbatu" zalecanaCzytaj też:

"Kroniki wojenne" wreszcie wydaneCzytaj też:

"Zofia" i "Anka". Dwie kobiety w służbie Polskiego Państwa PodziemnegoCzytaj też:

Operacja "Dunaj”. Atak Układu Warszawskiego na Czechosłowację