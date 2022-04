Polska na weekend. Kilka nieoczywistych (historycznych) miejsc na krótki wyjazd

Na turystycznej mapie Polski aż roi się od miejsc wartych ujrzenia. Niektóre znajdują się w dużych miastach, inne ukryte są pośród niewielkich miejscowości. Oprócz miejsc cennych ze względu na walory przyrodnicze, znajdziemy w Polsce także tysiące obiektów niezwykle ważnych ze względu na swoją historię. Nie sposób zaprezentować wszystkich, dlatego skupimy się tylko na kilku historycznych miejscach wartych odwiedzenia. Może majówka lub krótki urlop będzie dobrą okazją do ich zobaczenia?

Opactwo Cystersów w Sulejowie

Opactwo Cystersów w Sulejowie to jeden z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce. W skład zespołu klasztornego wchodzi m.in. kościół pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego (Tomasza Becketa) konsekrowany w 1232 roku. Sam klasztor został ufundowany pod koniec XII wieku przez (prawdopodobnie) księcia Kazimierza Sprawiedliwego. Mury klasztoru gościły królów m.in. Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Jana Kazimierza.

Pałac w Nieborowie

Pałac w Nieborowie to barokowy pałac zaprojektowany przez Tylmana z Gameren na zlecenie Michała Stefana Radziejowskiego. Pałac od 1774 do 1945 roku należał do rodziny Radziwiłłów. Pałac przetrwał wojenne zawieruchy, w tym II wojnę światową. Dziś cieszy oko wyjątkowymi wnętrzami oraz zadbanym ogrodem. Na uwagę zasługuje znajdująca się kilka kilometrów dalej Arkadia – mała wieś, w której zobaczyć można należący także niegdyś do Radziwiłłów wyjątkowy ogród angielski.

„Helena Radziwiłłowa zgromadziła w Arkadii bogatą kolekcję sztuki antycznej oraz rzeźb antykizujących i kopii dzieł antycznych, a także »starożytnośc« średniowiecznych i renesansowych, z których utworzyła swoiste muzeum w Świątyni Diany. Znalazły się w nim Głowa Niobe, Popiersie Rzymianki, grecko-rzymskie stele, sarkofagi i urny grobowe, ozdoby ogrodowe, architektoniczne elementy lapidariane oraz obiekty antykizujące, jak rzeźba Śpiącej Ariadny, popiersie Meleagra, młodego Rzyminina, Trójnóg Stanisława Augusta, a także manierystyczny Maszkaron Guglielmo della Porta i hermy dłuta Michałowicza z Urzędowa. Podobny charakter mają dzieła sztuki wykonane na zamówienie księżny, jak Św. Cecylia dłuta Pietro Staggiego i Geniusz Śmierci Iwana Martosa. Osobliwością kolekcji są sprowadzone przez księżnę z Podola »baby«, kultowe rzeźby połowieckie z XII-XIII wieku”. (nieborow.art.pl)

Drewniane cerkwie i kościoły – Małopolska i Podkarpacie

Szlak architektury drewnianej to aż 250 obiektów w Małopolsce i 127 obiektów na Podkarpaciu! Głównie są to cerkwie i kościoły (oraz zabytkowa drewniana zabudowa). Każda ze świątyń jest w jakiś sposób wyjątkowa. Szczególnie zwrócić można jednak uwagę na kilka z nich, np. cerkiew św. Michała Archanioła w Dubnem, która obecnie jest kościołem filialnym parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Muszynie czy cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej (dziś także kościół rzymskokatolicki). Cześć obiektów znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Są to: cerkiew św. Paraskiewy w Radrużu, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu, cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku, cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku, cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach, cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu, cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych.

Archikolegiata w Tumie

Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie koło Łęczycy jest prawdopodobnie najpiękniejszą budowlą romańską w Polsce. Kościół powstał najpewniej w latach 40. XII wieku. Z jego budową wiąże się legenda o diable Borucie rezydującym na zamku w Łęczycy, który nie chcąc dopuścić do budowy kolegiaty, próbował przewrócić jej wieże. Wgłębienia widoczne na ścianach kościoła to rzekomo ślady jego pazurów. O wyjątkowej budowli i skrywanej przez nią przepięknych zabytkach pisał niedawno na naszych łamach Leszek Lubicki.

Reszel

Reszel to urokliwe miasteczko leżące w województwie warmińsko-mazurskim. Osada, a później wojskowa strażnica istniała w tym miejscu już na początku XIII wieku. Przywilej lokacyjny wydano w 1337 roku. Stare miasto w Reszelu ma bardzo ciekawą zabudowę. Odwiedzić można tam m.in. zamek biskupów warmińskich zbudowany w drugiej połowie XIV wieku i kościół farny pw. św. Piotra i Pawła także z połowy XIV wieku. W Reszelu rozpoczyna się także liczący 6 kilometrów trakt pielgrzymkowy do sanktuarium maryjnego w Świętej Lipce.

Mauzoleum Piastów Śląskich we Wrocławiu

Mauzoleum Piastów Śląskich we Wrocławiu mieści się w kościele św. Klary i św. Jadwigi przy placu Nankiera. Choć Wrocław jest odwiedzany przez tysiące turystów rocznie, mauzoleum nie jest szczególnie miejscem znanym i często odwiedzanym. W Mauzoleum znajdują się płyty nagrobne: Henryka III Białego, Henryka V Grubego i Henryka VI Dobrego, ostatniego z wrocławskich książąt, a także kilkunastu książęcych córek (w większości opatek klasztoru) oraz księżnej Anny, która sprowadziła w 1257 do Wrocławia zakon św. Klary. W Mauzoleum znajduje także się urna z sercem księżniczki Karoliny, zmarłej w 1707 roku ostatniej przedstawicielki rodu Piastów.

Pałac w Walewicach

Pałac w Walewicach to klasycystyczny pałac zaprojektowany przez Hilarego Szpilowskiego, zbudowany w latach 1773–1783 przez Anastazego Walewskiego, szambelana króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i męża Marii Walewskiej. To właśnie w pałacu w Walewicach Napoleon Bonaparte spotkał się z Marią Walewską, która niedługo później została jego kochanką i matką jego syna, Aleksandra. W okalającym pałac parku znajdują się zabytkowe, późnobarokowe rzeźby przedstawiające m.in. Marsa, Wenus i Dianę. Pałac w Walewicach otwarty jest na turystów – mieści się w nim hotel i restauracja, a obok znajduje się stadnina koni.

Zamek w Bolkowie

Zamek w Bolkowie wybudowany został przez księcia legnickiego Bolesława II Rogatkę z dynastii Piastów i rozbudowany został przez jego syna Bolka I Surowego, księcia świdnicko-jaworskiego. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1277 roku. Zbudowany został w miejscu dogodnym do obrony (i zarazem malowniczym), na Wzgórzu Zamkowym, którego jedno zbocze urywa się ostrym urwiskiem w stronę rzeki. Obecnie na zamku mieści się Muzeum Zamek Bolków.

„Polskie Carcassone”

Leżące w południowej Francji Carcassone słynne jest przede wszystkim z powodu swoich – wybudowanych w VI wieku – monumentalnych fortyfikacji. Kilka polskich miast, idąc tym tropem, pretenduje do miana „polskiego Carcassone”. Warto zobaczyć je wszystkie. Są to:

Szydłów – 680 metrów zachowanych murów, woj. świętokrzyskie;

Byczyna – 912,5 metrów zachowanych murów, woj. opolskie;

Paczków – 1200 metrów zachowanych murów, woj. opolskie;

Strzelce Krajeńskie – 1640 metrów zachowanych murów z zarysowanymi miejscami po 36 basztach. Do dziś przetrwała jedna brama i jedna baszta, woj. lubuskie;

Chełmno – 1700 metrów zachowanych murów i 23 baszty, woj. kujawsko-pomorskie.

Chochołów

Chochołów uchodzi za jedną z najładniejszych wsi w Polsce. Znajduje się w województwie małopolskim niedaleko Zakopanego. Prawie cała jej zabudowa to oryginalne góralskie chałupy. Zasłynęła z powstania chochołowskiego, które wybuchło na jej terenie w 1846 roku przeciwko Austriakom. Na czele powstania stał miejscowy organista i nauczyciel Jan Andrusikiewicz. Powstańcy zdobyli posterunek straży finansowej w Chochołowie, gdzie znaleźli broń. Następnie opanowali komorę celną w niedalekiej Suchej Górze, zniszczyli słupy graniczne i porąbali cesarskiego orła, a wkrótce zdobyli podstępem posterunek straży skarbowej w Witowie oraz zarekwirowali broń z nadleśnictw w Witowie i w Kościelisku. Powstanie zostało stłumione po trzech dniach.

Czytaj też:

Polskie zamki i pałace. Co o nich wiesz?Czytaj też:

Poznaj wszystkie! Polskie obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCOCzytaj też:

Karolina Piastówna. Ostatnia z rodu Piastów zmarła w samotności