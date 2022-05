Nowe święto państwowe. Do Sejmu trafił projekt ustawy

Sprawą ustanowienia nowego święta zajmowali się radni Sejmiku Województwa Śląskiego na początku 2022 roku. 24 stycznia wystosowali apel do prezydenta RP Andrzeja Dudy, by ustanowić Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Podobne działania podjęło też m.in. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Polski Śląsk.

W piątek 6 maja prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami instytucji i podmiotów wnioskujących o ustanowienie Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Podczas spotkania podpisał projekt ustawy w tej sprawie. Teraz dokument trafi do Sejmu.

– Bardzo dziękuję za tę inicjatywę. (...) To był bardzo ważny moment w historii Rzeczypospolitej – ten historyczny dzień 20 czerwca 1922 r., kiedy wojska polskie wreszcie wkroczyły na Górny Śląsk po to, by dzięki wielkiemu czynowi zbrojnemu trzech powstań śląskich, Polska mogła objąć tę ziemię w posiadanie, i aby ci wszyscy Polacy, Ślązacy, którzy tam o Polskę i za Polskę walczyli, mieli ten swój wielki i niezwykle ważny moment przyłączenia do ojczyzny w ramach kształtowania granic II Rzeczypospolitej – mówił prezydent podczas spotkania.

20 czerwca świętem państwowym

"Celem projektowanej ustawy jest ustanowienie 20 czerwca świętem państwowym – Narodowym Dniem Powstań Śląskich, dla upamiętnienia zrywu narodowego – 3 powstań z lat 1919–1921 i złożenia hołdu jego bohaterskim uczestnikom" – czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie prezydenta.

twitter

– To forma hołdu oddanego uczestnikom tych wydarzeń i wierzę, że to święto zaistnieje podobnie jak ustanowione niedawno święto związane z Powstaniem Wielkopolskim – podkreślił Andrzej Duda cytowany w oświadczeniu.

Nowe święto, podobnie jak Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, nie będzie dniem wolnym od pracy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku pojawi się w kalendarzu. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Czytaj też:

"Moralny obowiązek". Inicjatywa prezydenta Dudy w kwestii zbrodni katyńskiejCzytaj też:

Prezes IPN: Powstanie Wielkopolskie jest wielkim zwycięstwem Polaków