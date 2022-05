Historię polskiego malarstwa tworzyło wielu wybitnych artystów. Niektóre obrazy przedstawiają ważne w chwile w dziejach naszej Ojczyzny. Inne ukazują sceny z życia codziennego zwykłych ludzi. Choć nie brakowało w Polsce wybitnych artystów, jest wśród nich grupa, których nazwiska i obrazy po prostu trzeba znać. O kogo chodzi? Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy w naszym QUIZIE!

Najwięksi polscy malarze. Znasz ich wszystkich?

QUIZ:

Najwięksi polscy malarze. Poznasz ich po ich dziełach?

"Podczas pobytu we Włoszech dzielił pracownię ze Stanisławem Wyspiańskim (który był także uczniem Jana Matejki). Jak podkreśla Irena Kossowska: - współzawodniczyli też ze sobą, uczestnicząc w tych samych konkursach, m.in. na kurtynę Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie (1891) i na witraże do łacińskiej katedry we Lwowie (1894). Obaj wypracowali ostatecznie odmienną stylistykę i opanowali perfekcyjnie odmienne środki ekspresji; Wyspiański wytyczył drogę rozwojową polskiego ekspresjonizmu, zaś Mehoffer stworzył oryginalną formułę dekoracyjności wyrastającą z secesyjnej stylistyki."

"Deklarował wcześniej, że już nigdy nie powróci do Polski. W maju 1891 roku pisał z Paryża do Stanisława Witkiewicza: „Tu przynajmniej żyję naturalnie dla mojego temperamentu. Żeby można tu zostać. Wejść w stosunki artyst.[yczno]-pieniężne! Tu, nie w Niemczech, można żyć swobodnie, z daleka od tych masy parszystw polityczno-narodowo-rasowych. Dosyć mam tego, chcę żyć swobodnie, niech mnie ludzie nie nudzą”. Artysta nigdy w kraju nie czuł się dobrze, często narzekał na panującą tu niechęć rodzimych warstw społecznych do wszelkiej maści artystów. Znane jest jego powiedzenie, że „lepiej być koniem wyścigowym w Polsce niż malarzem”. Pomimo tych zastrzeżeń przybywa jednak do Polski, ale już nie do Kongresówki, tylko do Galicji, do Krakowa."

