Niezwykłe odkrycie w Turcji. Niegdyś ukrywali się tam chrześcijanie

W południowo-zachodniej Turcji archeolodzy odkryli ogromne podziemne miasto nazwane Matiate, które wybudowane zostało około 2 tysiące lat temu. W miejscu tym mieszkać mogło nawet 70 tysięcy ludzi. Niektóre znalezione artefakty wskazują na to, że podziemne miasto pełniło rolę schronienia dla chrześcijan.

Matiate

O odkryciu poinformował dyrektor muzeum w Mardin, Gani Tarkan, który kieruje wykopaliskami. Odkrycia dokonano w miejscowości Midyat w prowincji Mardin podczas konserwacji i zabezpieczania zabytkowych ulic w mieście. W jednym z domów odkryto wapienną jaskinię, z której przejście prowadziło do dalszej części podziemnego miasta.

O tym, że w Midyat może istnieć ukryte miasto mówiono od dziesiątków lat. Informacje o tym, że przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie, lecz przez lata nikt nie znalazł wejścia, a tym samym potwierdzenia, że takie miejsce faktycznie istnieje.

Jak dotąd archeolodzy odkopali 49 pomieszczeń i korytarzy. Znaleziono tam m.in. studnie, pomieszczenia, gdzie przechowywano zboże, izby mieszkalne oraz kościół i duże pomieszczenie, gdzie na jednej ze ścian umieszona była gwiazda Dawida. Archeolodzy doszli tym samym do wniosku, że w podziemnym miejsce ukrywali się chrześcijanie oraz Żydzi. Znalezione artefakty (m.in. monety) wskazują, że miasto wybudowane zostało około II-III wieku n.e.

Kto wie, jakie odkrycia przyniosą kolejne miesiące. Przed archeologami nadal bardzo wiele pracy. Do tej pory odkopano zaledwie 10 tysięcy metrów kwadratowych, czyli około 5 procent wszystkich pomieszczeń. Szacuje się, że cały kompleks może mieć nawet 400 tysięcy metrów kwadratowych.

Przed wiekami podziemne miasto służyło jako schronienie dla chrześcijańskich rodzin. Wyznawcy Chrystusa do początku IV wieku byli bowiem prześladowani w Cesarstwie Rzymskim ze względu na swoją wiarę.

Sytuacja chrześcijan pogorszyła się znacząco po pożarze Rzymu, o którego podpalenie oskarżył chrześcijan Neron. Chrześcijaństwo zostało uznane za równorzędne wobec innych wyznanie dopiero w 313 roku (dokonał tego Konstantyn Wielki wystawiając edykt mediolański).

Samo miasto Midyat jest także niezwykle ciekawym miejscem i każdego roku przyciąga tysiące turystów. Wybudowane zostało około 4 tysiące lat temu. Jego starożytna nazwa brzmi „Matiate”, co tłumaczy się jako „miasto jaskiń”.

Derinkuyu i inne miasta

Matiate to nie jedyne podziemne miasto. W Turcji odkryto ich już ponad 40. Najsłynniejszym pozostaje Derinkuyu znajdujące się w środkowej Kapadocji, wybudowane już w VIII wieku p.n.e.

Derinkuyu nie potrzebowało wielkich umocnień. Wchodziło się doń jednymi kamiennymi drzwiami, które można było zamknąć i zabezpieczyć, aby wróg nie dostał się do środka. Ponadto każde piętro miało jeszcze oddzielne zabezpieczenia.

Derinkuyu ma kilka poziomów i sięga aż do 85 metrów w głąb ziemi. Wnętrza są w stanie pomieścić nawet 20 tysięcy ludzi, a także tony zapasów oraz setki zwierząt tj. kury, kozy i owce. W Derinkuyu znajdowały się ponadto wytwórnie wina, oleju, stajnie, magazyny do przechowywania żywności oraz refektarze i kaplice. Szczególnie cenna jest duża sala o sklepieniu kolebkowym, gdzie znajdowała się najpewniej szkoła. Pomieszczenie to zlokalizowane jest na drugim poziomie kompleksu. Na ostatnim, ósmym poziomie znajduje się kościół. Pomieszczenie to wykuto w kształcie krzyża. Zarówno do niego, jak pozostałych pokoi na niższych poziomach prowadzą liczne schody.

Will Hunt, autor książki „Underground: A Human History of the World's Beneath Our Feet” opisuje wiele przykładów mieszkańców Turcji, którzy przypadkowo odkrywali dziury w ziemi (niekiedy w swoich własnych domach), które prowadziły do ukrytych pomieszczeń i labiryntów.

– Niektóre z nich sięgają ponad 10 poziomów w dół i mogą pomieścić dziesiątki tysięcy ludzi. Są jak odwrócone do góry nogami zamki – pisał Hunt.

