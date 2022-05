Tajna klęska Sowietów

Mowa oczywiście o bolszewickiej operacji „Trust”. Tajne służby Sowietów ograły i dogłębnie spenetrowały nasz Oddział II. Była to klęska, z której wywiad Rzeczypospolitej na kierunku wschodnim nie podniósł się już do końca istnienia Niepodległej. Do 17 września.

Polsko-bolszewicka wojna na tajnym froncie nie składała się jednak z samych porażek. Dużo lepiej polskiemu wywiadowi poszło w trakcie wojny 1920 r.