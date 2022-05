Kacap recytuje Puszkina

W komentarzach do sankcji wymierzonych w Rosjan po ich agresji na Ukrainę słyszy się często troskę, by w jakikolwiek sposób nie spostponować ich wielkiej kultury. No bo jakże tu żyć bez Rachmaninowa i Tołstoja, Prokofiewa i Dostojewskiego, bez Czajkowskiego… Bez Puszkina wreszcie, złączonego przecież z naszym Mickiewiczem serdecznym, poetyckim uściskiem.

Naprawdę?

Miał Aleksander Siergiejewicz Puszkin antypolską fobię, która z całą mocą ujawniła się po wybuchu powstania listopadowego. W listach do przyjaciół wywodził: „A jednak ich trzeba zadusić i nasza powolność jest męcząca. Dla nas bunt Polski – to sprawa rodzinna, dawna, dziedziczna waśń”. A po zdobyciu Warszawy przez Moskali dawał upust radości: „Proszę sobie wyobrazić, z jakim zachwytem przyjąłem tę wiadomość”.

Jego zachwyt osłabł, gdy przekonał się, jak Europa przyjęła ten moskiewski sukces. I wtedy popełnił wiersz „Oszczercom Rosji”, kierując go – w zasadzie – do francuskich parlamentarzystów i dziennikarzy:

Zostawcie nas, wy, co nie znacie

Tych zakrwawionych kart dziejowych.

Obca wam jest ta kłótnia braci,

Ten niepojęty spór domowy.

Gdy Kreml, gdy Praga się odzywa,

Wy nie słyszycie;

Ale bezmyślnie was porywa

Odwaga walki rozpaczliwa –

Wy nas nienawidzicie…