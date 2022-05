QUIZ: Najpiękniejsze zamki Europy. Poznasz wszystkie?

Według wyliczeń Narodowego Instytutu Dziedzictwa mamy w Polsce ponad 400 zamków. W Europie znajdziemy ich nawet kilkanaście tysięcy. Nie wszystkie niestety zachowały się w dobrym stanie. Niektóre zaś zostały odbudowane dopiero po latach. Współcześnie zamki, a nawet ich ruiny, odwiedzane są przez miliony turystów każdego roku. Zapraszamy w krótką podróż po najpiękniejszych zamkach Europy.

Wiele miejsc uległo zniszczeniu na przestrzeni naszych dziejów. Niektóre z nich ocalały szczęśliwie mimo kolejnych wojennych zawieruch. Zniknęły bezpowrotnie dopiero pod koniec II wojny światowej, w wyniku działań Armii Czerwonej.

Pałace, które przez lat wywoływały zachwyt, dziś już nie istnieją. Zniszczone przez Armię Czerwoną pozostawiły po sobie tylko wspomnienie. Oglądać je można tylko na stosunkowo nielicznych fotografiach i pocztówkach.

Kijów ma niezwykle bogatą historię. To najstarsze miasto Ukrainy, założone prawdopodobnie już w V wieku, początkowo jako placówka handlowa. Od końca IX wieku znajdował się we władaniu Olega Mądrego. W roku 988 lub 989 w Kijowie chrzest przyjął Włodzimierz Wielki, władca Rusi Kijowskiej. W tym czasie miasto prowadziło ożywione kontakty z Bizancjum. Kijów znajdował się też na szlaku handlowym wikingów.

W 1240 roku w czasie najazdu tatarskiego Kijów został poważnie zniszczony i na niemal sto kolejnych lat znalazł się w tatarskich rękach. Od 1363 roku Kijów wszedł w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, a po podpisaniu unii lubelskiej w 1569 roku miasto znalazło się w graniach Korony Polskiej jako miasto królewskie.

Po powstaniu Chmielnickiego Kijów dostał się w ręce Rosji, choć formalnie wciąż należał do Rzeczpospolitej, aż do czasu drugiego rozbioru w 1793 roku. Od tamtej pory, aż do rozpadu Związku Sowieckiego to Rosjanie sprawowali nad Kijowem kontrolę.

