Na krawędzi zagłady. Sowiecka bomba atomowa

„Groźby te nie mogą sparaliżować i sterroryzować Zachodu. Bo o to przecież chodzi Putinowi. Żeby samo zmarszczenie brwi nuklearnego mocarstwa wywoływało drżenie łydek wśród liderów wolnego świata. Jednakże nie można tych gróźb lekceważyć. Rosja posiada bowiem największy arsenał nuklearny na świecie. Według ekspertów może znajdować się w nim nawet 6 tys. głowic. Środki do ich przenoszenia znajdują się w wielu miejscach. Między innymi tuż za miedzą – w Kaliningradzie. To wszystko napawa niepokojem. Ostatnie wydarzenia pokazały, że Rosja to kraj, który – realizując swoją politykę – nie waha się sięgać po najbardziej drastyczne środki. A życie ludzkie dla władców Kremla ma niewielkie znaczenie” – pisze redaktor naczelny „Historii Do Rzeczy” Piotr Zychowicz w najnowszym, czerwcowym wydaniu miesięcznika.

Historia Do Rzeczy, 6/2022

Tematem czerwcowego numeru „Historii Do Rzeczy” jest sowiecka bomba atomowa.

Zachęcamy do lektury tekstów naszych Autorów:

Piotr Zychowicz w rozmowie z Jackiem Bartosiakiem zastanawia się, czy Putin użyje broni atomowej

Piotr Włoczyk w wywiadzie z autorem książki o „bombie Stalina”.

Grzegorz Janiszewski pisze o zimnej wojnie i ryzyku wojny atomowej.

Jakub Ostromęcki przybliża dzieje nuklearnej rywalizacji USA-ZSRS.

Tymoteusz Pawłowski opisuje, czym w ogóle jest bomba atomowa i jakiej infrastruktury potrzebuje.

Piotr Włoczyk rozmawia z nawigatorem bombowca, który zrzucił bombę atomową na Hiroszimę.

Piotr Zychowicz w wywiadzie z Wiktorem Suworowem.

Ponadto w numerze m.in.:

