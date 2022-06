Spotkanie z historią w Wysokiem Mazowieckiem. Niezwykła lekcja i innowacyjne metody dydaktyczne

Prowadząca lekcję Agnieszka Roszkowska-Bogucka wygłosiła wykład dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej II Rzeczypospolitej. Poruszane zagadnienia dotyczyły inflacji, reformy skarbowo-walutowej Władysława Grabskiego, polsko-niemieckiej wojny celnej, wielkiego kryzysu gospodarczego, budowy portu w Gdyni, magistrali węglowej i Centralnego Okręgu Przemysłowego, oświaty oraz sytuacji narodowościowej II Rzeczypospolitej.

Tym razem jednak określenie "Spotkania z Historią" mianem wykładu należy wciąć w cudzysłów, bowiem prelegent zdecydowała się zastosować także inne metody dydaktyczne – aktywizujące i innowacyjne, które pozwalają osiągnąć wyższą skuteczność przekazu i lepiej skoncentrować uwagę uczniów na przekazywanych treściach, co pozytywnie wpływa na proces uczenia się młodych osób.

Wśród wykorzystanych metoda należy wymienić narzędzia TIK takie jak Jigsaw Planet, AnswerGarden, kahoot oraz prezentacja multimedialna. O co w tym chodzi? Otóż każdy nauczyciel przygotowujący scenariusz lekcji podejmuje decyzje dotyczące sposobu, w jaki przekaże uczniom materiał. Popularne, a wręcz nadużywane metody dydaktyczne to wykład oraz pogadanka. Nie zawsze jednak tego typu sposób prowadzenia lekcji jest optymalny. Bywa, że lepiej sprawdzają się inne, bardziej aktywizujące uczniów metody.

Zastosowany przez Agnieszkę Roszkowską-Bogucką Jigsaw Planet to swoiste „puzzle online”. Podczas Spotkania z historią w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem uczniowie mieli za zadanie ułożyć utworzoną przez panią prelegent układankę składającą się na mapę II Rzeczypospolitej. Co ważne, czynili to na swoich telefonach! Okazuje się więc, że smartfony nie muszą być wrogiem nauczyciela – wystarczy wiedzieć, jak dobrze ich użyć!

AnswerGarden to natomiast „burza mózgów” w formacie online. Podczas lekcji w ramach Spotkania z Historią uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące problemów II Rzeczypospolitej, a ich odpowiedzi wyświetlały się na ekranie. Pozwalało to wszystkim zobaczyć odpowiedź, zaś prelegent mogła dokonać stosownej analizy i omówienia.

Kahoot to z kolei quiz. W Wysokiem Mazowieckiem składał się z pięciu pytań, a w rywalizacji zwyciężyła osoba, która w najkrótszym czasie udzieliła największej liczby poprawnych odpowiedzi. Nazwa kahoot wiąże się z platformą edukacyjną umożliwiającą przeprowadzanie tego typu „gier”.

Natomiast na nieco bardziej „typowej” prezentacji multimedialnej Agnieszka Roszkowska-Bogucka umieściła mapy, wykresy, zdjęcia i dane statystyczne, które pozwoliły zobrazować omawiane zagadnienia.

Na tym jednak nie kończy się lista aktywnych sposobów przekazywania wiedzy młodym Polakom w ramach Spotkania z Historią w Wysokiem Mazowieckiem. Lekcję zwieńczyła bowiem część artystyczna, podczas której uczniowie Liceum przedstawili różnice w relacjach rodzinnych oraz sposobach uczenia się między współczesnością a pierwszymi dekadami XX wieku. Jako ciekawostkę warto odnotować, że uczniom bardziej do gustu przypadły dzisiejsze metody i możliwości z internetem na czele.

Spotkanie z Historią w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem bezsprzecznie uznać należy więc za wielki sukces, a olbrzymi wpływ na taki przebieg wydarzenia miała postawa i zaangażowanie prelegent Agnieszki Roszkowskiej-Boguckiej.

– Spotkania z historią to bardzo ciekawa inicjatywa. Dzięki nim mogłam przybliżyć uczniom mniej znane wydarzenia z historii naszego państwa oraz utrwalić te, o których dość często mówi się na lekcjach historii. Ważne jest też, że dzięki narzędziom TIK udało mi się zaktywizować młodzież i zaangażować ją do pracy. W ten sposób zdobyta wiedza pozostanie w pamięci słuchaczy na dłużej – mówi Agnieszka Roszkowska-Bogucka.

Organizacja Spotkań z historią przez Fundację Centrum im. Władysława Grabskiego możliwa jest dzięki wsparciu projektu z funduszy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.