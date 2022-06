Mundur generała Maczka trafił do Muzeum Historii Polski

Uroczyste przekazanie eksponatu nastąpiło w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski. W uroczystości uczestniczyli m.in. wnuczka generała Maczka Karolina Maczek-Skillen i dyrektor MHP Robert Kostro.

"Po długich staraniach Muzeum Historii Polski wzbogaciło się o niezwykłe eksponaty: mundur, beret i pas należące do dowódcy 1. Dywizji Pancernej, legendarnego generała Stanisława Maczka" – czytamy na stronie placówki.

Do tej pory eksponat znajdował się w posiadaniu najbliższej rodziny generała. Chodzi o uniform garnizonowy wzoru brytyjskiego, tzw. Service Dress.

– To jest ogromny zaszczyt, że mundur dziadka trafił tutaj, do muzeum w stolicy Polski, do Muzeum Historii Polski. W tym roku jest 130. rocznica urodzin mojego dziadka, generała Maczka. To piękny moment, żeby przekazać mundur do Muzeum Historii Polski. […] Mundur wrócił sam, bez tego bohatera, który ten mundur nosił. […] Dziadek mówił: żołnierz polski walczy na wszystkich frontach, ale umiera tylko za polską ojczyznę – mówiła wnuczka generała Maczka Karolina Maczek-Skillen.

Dyrektor MHP Robert Kostro podkreślił z kolei, że generał Maczek jest "legendarną postacią". – Był wybitnym dowódcą Wojska Polskiego. Ja bym powiedział, że był takim człowiekiem, który był rozważny i romantyczny zarazem. On uczestniczył w czterech wojnach. Walczył o wolność Polski w wielu miejscach świata i w czasie kampanii wrześniowej, we Francji i w Wielkiej Brytanii. On również pozostał zawsze wierny polskiej racji stanu i honorowi polskiego munduru – mówił.