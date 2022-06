Powrót Cata-Mackiewicza

Publicysta, zwolennik monarchii i wielbiciel Polski jagiellońskiej, a także: żarłok, miłośnik pięknych kobiet i szlachecki rębajło, który urodził się o 200 lat za późno. I z tego powodu wyżywał się w pojedynkach. Przez całe życie pozostawał sobą, także na emigracji w Wielkiej Brytanii. Gdy miał pieniądze, to oddawał się ulubionemu obżarstwu, miał też wiele romansów. Najważniejszym z nich był związek z hrabianką Renatą Ostrowską, a gdy porzuciła go, wyjeżdżając do Argentyny, jedną ze swoich książek zatytułował „Zielone oczy”.