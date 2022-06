QUIZ: Napoleon Bonaparte. Czy znasz biografię cesarza Francuzów?

O Napoleonie Bonaparte i prowadzonych przez niego kampaniach napisano setki książek i tysiące artykułów. Francuski władca to jeden z najbardziej znanych monarchów w dziejach, który zrewolucjonizował swoje czasy. Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy na temat Napoleona Bonaparte!

QUIZ: Biografia Napoleona Bonaparte. Jak dobrze go znasz?

Napoleon Bonaparte. Czy znasz biografię cesarza Francuzów?

Napoleon Bonaparte, uważany za jednego z największych wodzów w historii świata, zmarł 5 maja 1821 roku na Wyspie Świętej Heleny, gdzie przebywał na zesłaniu od sześciu lat. Czy Napoleon został otruty? Czy zmarł śmiercią naturalną? Historycy do dzisiaj zastanawiają się nad przyczyną śmierci cesarza.

Napoleon Bonaparte trafił na Wyspę Świętej Heleny po bitwie pod Waterloo. Była to ostatnia bitwa, w jakiej brał udział; która miała przywrócić jego rządy po pierwszym zesłaniu na Elbę. „Sto dni Napoleona” zakończyło się jednak ostatecznym pozbawieniem cesarza wpływów i władzy. Napoleon trafił na odległą wyspę, leżącą na Atlantyku Świętą Helenę.

Wyspa znajduje się, nawet jak na współczesne rozumienie tego pojęcia, na „końcu świata”, około 1,9 tysiąca kilometrów na zachód od południowo-zachodniego wybrzeża Afryki i 4 tysiące kilometrów od Ameryki Południowej. Z tej wyspy cesarz Francuzów miał już nie uciec.

Śmierć Napoleona Bonaparte. Jak umarł cesarz Francuzów?

10 czerwca doszło do bitwy pod Lidzbarkiem Warmińskim, która przyniosła Francuzom spore straty. Napoleon postanowił się wycofać. Podobną decyzję podjął także Bennigsen, który cofnął swoje wojska do Frydlandu, o czym Napoleon początkowo nie wiedział, sądząc, że Bennigsen wycofał się do Królewca. Do walki z Rosjanami cesarz Francuzów wysłał więc niewielką grupę żołnierzy. 13 czerwca okazało się, że główne siły rosyjskie rozlokowane zostały właśnie wokół Frydlandu.

Początkowo Bennigsen sądził, że z łatwością rozbije niewielką liczbę francuskich żołnierzy. Jednak pod Frydland zmierzali już kolejni Francuzi, a ich liczba rosła z godziny na godzinę. W końcu na polu bitwy stanęło około 80 tysięcy wojsk francuskich. Naprzeciwko nich znalazło się 60 tysięcy Rosjan. Choć to Rosja narzuciła miejsce bitwy, nie był to dobry wybór. Rosjanie mieli za plecami rzekę Łynę. W przypadku konieczności odwrotu, z pola nie było ucieczki.

Walki rozpoczęły się po godzinie 2:00 w nocy z 14 na 15 czerwca 1807 roku. W południe 15 czerwca na polu bitwy pojawił się Napoleon Bonaparte (stacjonował on w Iławie Pruskiej), który szybko zorientował się, jak złe pozycje do walki wybrali sobie Rosjanie.

Bitwa pod Frydlandem. Rosjanie masowo topili się w rzece

