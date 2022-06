Pionier balneologii i wenerologii

Jeden z twórców polskiej medycyny urodził się w Warszawie – według różnych źródeł – w roku 1537 lub 1545. Wojciech Oczko (inna forma nazwiska: Ocellus) pochodził ze średnio zamożnej rodziny mieszczańskiej. Na Akademii Krakowskiej uzyskał tytuł bakałarza sztuk wyzwolonych i objął stanowisko rektora w szkole kolegiackiej w Warszawie. Podczas trwającej kilka lat podróży po Hiszpanii, Włochach i Francji nie tylko poznał języki obce i poszerzył wiedzę humanistyczną, lecz także na włoskich uniwersytetach obronił doktorat z medycyny.

W 1569 r. powrócił do Warszawy i rozpoczął praktykę lekarską, z powodzeniem opiekując się ubogimi chorymi. Szybko zyskał sławę dobrego medyka, dzięki której w 1576 r. objął stanowisko sekretarza i nadwornego lekarza króla Stefana Batorego. To on uznawany jest za autora powiedzenia: „Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu”.