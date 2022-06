Polski obrońca noworodków

Urodzony w 1884 r. w Warszawie Ludwik Hirszfeld studiował medycynę w Würzburgu i Berlinie. Jako 30-latek uzyskał doktorat za prekursorskie badania nad krzepliwością krwi. Utalentowany polski bakteriolog i immunolog pracował w Instytucie Badań Raka w Heidelbergu oraz w Zakładzie Higieny uniwersytetu w Zurychu.

Prawa krwi

Przeszedł do historii jako twórca polskiej szkoły immunologicznej oraz zupełnie nowej dziedziny nauki – seroantropologii. I chociaż grupy krwi oznaczył w1901 r. austriacki badacz Karl Landsteiner, to właśnie Ludwik Hirszfeld – pracując wlatach 1907–1911 razem z Emilem von Dungernem wZurychu – wprowadził znane do dzisiaj oznaczenie: A, B, AB oraz 0 (początkowo było to literka „O”, a nie „zero”), które w1928 r. zostało przyjęte przez Komitet Higieny Ligi Narodów i rozpowszechnione na całym świecie. „O” było skrótem od „ohne”, czyli z niemieckiego „bez”, co oznaczało grupę krwi bez antygenów.