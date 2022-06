QUIZ: Gdzie znajduje się ten zabytek? Czy rozpoznasz wszystkie?

W długi weekend, jak co roku, tysiące Polaków udało się na wypoczynek w różne regiony Polski i Europy. Choć często kuszą nas nowe miejsca, zawsze chętnie wracamy do tego, co już znamy.

Czy znasz najpiękniejsze zabytki Polski i Europy? Jak dużo o nich wiesz? Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy.

QUIZ: Gdzie znajdują się te zabytki?

Gdzie znajduje się ten zabytek? Czy rozpoznasz wszystkie?

Długi weekend lub wakacje to świetna okazja, aby udać się na krótki wyjazd. Popularne miejscowości na pewno, jak co roku, będą oblegane, dlatego czasem warto zboczyć z utartych szlaków i odwiedzić mniej znane miejsca, z dala od tłumów. Podpowiadamy, gdzie się wybrać.

Na turystycznej mapie Polski aż roi się od miejsc wartych ujrzenia. Niektóre znajdują się w dużych miastach, inne ukryte są pośród niewielkich miejscowości. Oprócz miejsc cennych ze względu na walory przyrodnicze, znajdziemy w Polsce także tysiące obiektów niezwykle ważnych ze względu na swoją historię. Nie sposób zaprezentować wszystkich, dlatego skupimy się tylko na kilku historycznych miejscach wartych odwiedzenia.

Polska na weekend. Kilka nieoczywistych (historycznych) miejsc na krótki wyjazd

Wiele miejsc uległo zniszczeniu na przestrzeni naszych dziejów. Niektóre z nich ocalały szczęśliwie mimo kolejnych wojennych zawieruch. Zniknęły bezpowrotnie dopiero pod koniec II wojny światowej, w wyniku działań Armii Czerwonej.

Pałace, które przez lat wywoływały zachwyt, dziś już nie istnieją. Zniszczone przez Armię Czerwoną pozostawiły po sobie tylko wspomnienie. Oglądać je można tylko na stosunkowo nielicznych fotografiach i pocztówkach.

Miejsca, których nie ma. Czego pozbawiła nas Armia Czerwona

QUIZ: Najpiękniejsze zamki Europy. Poznasz wszystkie?

QUIZ: Polskie Stare Miasta. Znasz wszystkie?

QUIZ: Polskie zabytki mniej znane. Czy rozpoznasz wszystkie?