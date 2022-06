QUIZ: Polskie królowe. Czy znasz żony polskich królów?

Życie na polskim dworze nie było tak pełne intryg, sensacji czy nawet tajemniczych zgonów, jak miało to miejsce na dworach zachodnich czy też w Bizancjum. Niemniej także i w Polsce nie brakowało sensacji. Małżeństwa zawierane ze względów politycznych nie zawsze były szczęśliwe, choć przynajmniej kilku polskich monarchów tworzyło szczęśliwe związki. Przykładem jest Kazimierz Jagiellończyk i Elżbieta Rakuszanka, Jan III Sobieski i Marysieńka czy Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna.

Kiedy we Francji przebywał akurat królewicz Jan Kazimierz Waza, brat panującego Władysława, poznał on w Paryżu Ludwikę Marię. Podobno oboje przypadli sobie do gustu, a może nawet mieli romans. Pojawiały się wówczas plany, aby ich ze sobą związać, ale ślub jednak się nie odbył. Jan Kazimierz powrócił do Polski, a Ludwika wciąż pozostawała niezamężna.

Dwa lata później zmarła Cecylia Renata. Kandydatura Ludwiki Marii Gonzagi znów powróciła. Za jej ślubem z polskim królem optował gorąco Jules Mazarini, pierwszy minister Francji i następca kardynała Richelieu. Samej Ludwice Władysław IV nie spodobał się podobno, lecz jednocześnie księżniczka była zachwycona faktem, że spełni się jej marzenie o królewskiej koronie.

Ślub per procura miał miejsce 5 listopada 1645 roku (króla zastąpił wojewoda poznański Krzysztof Opaliński). Druga uroczystość odbyła się, gdy Ludwika przybyła do Polski – 10 marca 1646 roku. Ludwika Maria Gonzaga została koronowana na królową Polski 15 lipca tego samego roku.

Barbara Radziwiłłówna. Jedna z najbardziej znanych polskich królowych, a jednocześnie jedna z bardziej kontrowersyjnych. Czy Barbara Radziwiłłówna miała szansę zostać powszechnie zaakceptowaną jako królowa Polski?

Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Gdyby Barbara Radziwiłłówna urodziła Zygmuntowi Augustowi potomka – zwłaszcza męskiego następcę tronu – to z pewnością jej pozycja na Wawelu uległaby znaczącej poprawie. Tak się jednak nie stało. Barbara zmarła przedwcześnie nie dożywszy nawet 30 lat. Kto wie, jak potoczyłyby się losy Rzeczpospolitej, gdyby Zygmunt doczekał się dziedzica…

W 1304 roku Łokietek powrócił do Polski. Rok później zmarł Wacław II, co pozwoliło Władysławowi myśleć o krakowskim tronie. Łokietek próbował zjednoczyć państwo, które pozostawało rozbite od czasów utworzenia dzielnic przez Bolesława Krzywoustego w połowie XI wieku.

Władysław Łokietek odzyskał Kujawy, część Wielkopolski oraz Kraków. Para książęca przeniosła się na Wawel, gdzie urodziły się kolejne dzieci Jadwigi i Władysława: Jadwiga oraz Kazimierz, następca tronu.

Jadwiga kaliska żywo interesowała się sprawami państwa. Była dla swojego męża wielkim wsparciem. Wiele spraw załatwiała samodzielnie, a także towarzyszyła Łokietkowi w codziennych obowiązkach, jak objazd państwa i przyjmowanie posłów. Co więcej, Jadwiga podobno samodzielnie dowodziła obroną Wawelu w czasie buntu wójta Alberta (był to największy bunt mieszczan w średniowiecznym Krakowie), gdyż Łokietka nie było wówczas w Krakowie.

