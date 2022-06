Zdzierstwo elektryczne

Nie mogąc wytrzymać zdzierstwa monopolistów prądu, Polacy zażądali obniżenia cen na światło. A kiedy elektrownie odmówiły, wyrzekli się światła elektrycznego i wrócili do półmroku starodawnych lamp”. To nie jest apokaliptyczna wizja tego, co czeka nas w najbliższych miesiącach. To fragment artykułu z „Dziennika Białostockiego” z 24 lutego 1932 r.