Mamut włochaty odkryty w Kanadzie. Sensacyjne znalezisko

W wiecznej zmarzlinie w północno-zachodniej Kanadzie znaleziono zamrożonego młodego mamuta. Choć nie jest to pierwsze tego typu odkrycie, znalezisko jest niebywałym wydarzeniem.

Mamut z lodu

O znalezisku poinformowały władze prowincji Jukon w północno-zachodniej Kanadzie.

Paleontolodzy są zdania, że zmumifikowany mamut z epoki lodowcowej ma ponad 30 tysięcy lat. Został on znaleziony przez górników wydobywających złoto w regionie Klondike, niedaleko Dawson City we wtorek, 21 czerwca tego roku. Na szczątki mamuta natknął się człowiek kierujący buldożerem.

Jak twierdzą naukowcy, jest to „najbardziej kompletny, zmumifikowany mamut znaleziony w Ameryce Północnej”, a jednocześnie to dopiero drugie takie znalezisko na świecie. Odkryty mamut to młoda samica, którą nazwano Nun cho ga, co w języku Han używanym przez rdzennych mieszkańców Jukonu znaczy „duże zwierzę”.

– Nun cho ga jest piękna i jest jednym z najbardziej niesamowitych zmumifikowanych zwierząt epoki lodowcowej, jakie kiedykolwiek odkryto na świecie – powiedział paleontolog pracujący w miejscu odkrycia, Grant Zazula.

Kanadyjski mamut jest porównywany z podobnym znaleziskiem z 2007. Wówczas zamrożone szczątku mamuta znaleziono w wiecznej zmarzlinie na Syberii. Nun cho ga jest mniej więcej tej samej wielkości, co mamut Ljuba z Rosji, którego wiek szacuje się na 42 tysiące lat.

Mamut włochaty

Mamut włochaty (mamut właściwy/mamut wielki) to wymarły ssak z gatunku trąbowców. Wywodził się z mamuta stepowego i pojawiły się około 250 tysięcy lat temu. Mamuty żyły w Europie, Azji i w północnej części Ameryki Północnej. Miały około 2,7 – 3,4 metra wysokości i ważyły od 4 do 6 ton. Ich ciosy osiągały długość 5 metrów. Najbliższym, żyjącym dziś krewniakiem mamutów włochatych są słonie indyjskie. Mamut włochaty był dobrze przystosowany do zimnego klimatu podczas ostatniej epoki lodowcowej. Był pokryty futrem, z zewnętrzną warstwą długich włosów ochronnych. Jego uszy oraz ogon były krótkie, co minimalizowało możliwość odmrożeń. Jego zachowanie było podobne do współczesnych słoni (samice tworzyły większe gromady i wspólnie opiekowały się młodymi, a dorosłe samce żyły samotnie). Mamuty używały swoich kłów i tułowia do chwytania przedmiotów, walki i zdobywania pożywienia. Pożywienie mamuta włochatego składało się głównie z traw i turzyc. Mamuty były zwierzętami wyłącznie roślinożernymi. Mamuty włochate wyginęły około 10 tysięcy lat temu, choć w niektórych miejscach małe populacje przetrwały znacznie dłużej. Na Jukonie mamuty te żyły jeszcze około 6 tysięcy lat temu, a na Wyspie Wrangla (Morze Czukockie) 4 tysiące lat temu.

