Od arszeniku do nowiczoka

Najbardziej trującym grzybem w Polsce nie jest wbrew pozorom muchomor czerwony. Rekordziści to muchomor jadowity oraz muchomor zielonawy (sromotnikowy), bardzo podobne do apetycznych pieczarek i gąsek. Nawet jeden grzyb dodany do barszczu może całkowicie zniszczyć wątrobę i doprowadzić do bolesnej śmierci. Obecna w muchomorach amanityna jest bardzo toksyczna: wystarczy niewielka dawka, nawet miligram na kilogram masy ciała. Niebezpieczne mogą być również zioła: Sokrates zginął, wypijając cykutę, czyli wywar z trujących ziół, najprawdopodobniej szaleju jadowitego i szczwołu plamistego.