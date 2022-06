Działo to się dokładnie 1050 lat temu, siłą rzeczy więc jesteśmy skazani na niezwykle ubogie źródła historyczne. Niemniej jest to najstarsze, a przy tym najbardziej udokumentowane polsko- -niemieckie starcie w dziejach naszego kraju. I od razu wygrane. Wspomniał o nim Brunon z Kwerfurtu, o tej bitwie przeczytamy także w saskiej kronice biskupa merseburskiego Thietmara. Ten pierwszy uczynił to w sposób dość zawoalowany, dlatego zacytujemy w naszej krótkiej opowieści tylko fragment, który mówi, że „Mieszko zwyciężył podstępem [a] wojowniczy margrabia Hodo z poszarpanymi chorągwiami rzucił się do ucieczki”. Do tego „podstępu” wrócimy w dalszej części opowieści, gdyż określenie to może być odczytane negatywnie (postępowanie niehonorowe) dla poczynań księcia Polan.

Bitwa pod Cedynią, bo o tym wydarzeniu mowa, miała miejsce zaledwie sześć lat po chrzcie Mieszka I. Państwo Polan znalazło się przez ten akt w kręgu cywilizacji zachodniej, a polski książę został tym samym „przyjacielem cesarza”. Był nim wówczas król niemiecki z dynastii saskiej Otton I, który w roku 962 odnowił godność cesarza rzymskiego. Tym samym królowie niemieccy uzyskali najważniejszą pozycję pośród władców zachodniej i środkowej Europy. Ta formalna „przyjaźń” nie uchroniła jednak Polski od konfliktów ze wschodnioniemieckimi panami feudalnymi.