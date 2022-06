Nieznajomy poeta Staff

Dawniej czytelnicy chłonęli to, co w wierszach Staffa było nowego w porównaniu z poezją Młodej Polski, dziś na pierwszy plan wybija się to, co było w niej z ducha tamtej epoki…

Wymieniano go jednym tchem z Bolesławem Leśmianem jako poetę, który swą doskonałą artystycznie twórczość ukształtowaną jeszcze w Młodej Polsce potrafił wznieść na wyżyny w następnej epoce, a nawet epokach, jako że obaj mieli się okazać poetami trzech, a nawet czterech – jak chciał tego Artur Sandauer – pokoleń. Dziś Leśmian uchodzi nieomal za geniusza, Leopolda Staffa pamiętają tylko historycy literatury i wymieniają go – w przypisach. A przecież nie tak znów dawno Piotr Kuncewicz utrzymywał, że był on „dla niejednego pokolenia wręcz uosobieniem poezji i poetyckości”. Co począć jednak z tym, że w zdecydowanej większości wiersze Staffa (a napisał ich tysiące!) nie wytrzymały próby czasu. Oczywiście, poza wyjątkami, a w końcu to one nadają rangę literaturze. Bo w dalszym ciągu młodopolski „Deszcz jesienny” zachwyca swym niepowtarzalnym rytmem i jak mało który wiersz sprawdza się w deklamacji. A z „Wysokich drzew” uczymy się szacunku dla natury, podziwu dla jej majestatu. W otwierającym „Gałąź kwitnącą” „Przedśpiewie” autor tak się przedstawiał: Czciciel gwiazd i mądrości, miłośnik ogrodów,

Wyznawca snów i piękna i uczestnik godów,

Na które swych wybrańców sprasza sztuka boska:

Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska,

Złuda miłości, zwątpień mrok, tęsknot rozbicia,

A jednak śpiewać będę wam pochwałę życia –

Bo żyłem długo w górach i mieszkałem w lasach. Ten poeta kreujący się na mędrca o ogromnym doświadczeniu życiowym, w 1908 r., kiedy ukazała się „Gałąź kwitnąca”, miał raptem trzydzieści lat.