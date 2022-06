W anarchistycznej rodzince

Przyzwyczaiłem już czytelników moich felietonów, że uwielbiam odnajdywać w starych filmach ślady dawnych historycznych cywilizacji. Światów, które kiedyś tryskały żywotnością i emocjami, a po latach zapomniano już niemal o ich istnieniu.

Oto przypadkowo trafiłem na włoski film „Co za radość żyć” w reżyserii René Clémenta z 1961 r. Jeżeli dziełko to czasami trafia jeszcze do telewizji, to tylko z racji tego, że jest to jeden z pierwszych obrazów z Alainem Delonem, późniejszą megagwiazdą francuskiego kina. Dla polskiego widza z kolei interesująca jest okoliczność, że w roli głównej współbohaterki filmu René Clément obsadził Barbarę Kwiatkowską-Lass.