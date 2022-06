"Prawa Polski do niemieckich reparacji wojennych". Zapraszamy na wykład CPNBP

Wykład odbędzie się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, 30 czerwca 2022 r., początek o godz. 18.00. Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Wykład będzie również transmitowany on-line na kanale YouTube NBP.

Wprowadzenie do wykładu:

Nie wiemy, ile dokładnie kosztowała okupacja niemiecka i jakie straty ponieśliśmy. To nie były tylko straty spowodowanie tym, co Niemcy nazywają działaniami wojennymi. Niemcy niszczyli też polską infrastrukturę po skończeniu działań wojennych. Polska poniosła ogromne straty na skutek systematycznego niszczenia jej tkanki narodowej bowiem Niemcy systematycznie mordowali polskie elity. Dokonywali zbrodni z przyczyn rasistowskich, a niemieckie państwo do dzisiaj się z tego nie rozliczyło, ani prawnie, ani materialnie. Np. mordy na Polakach w Auschwitz nadal są traktowane w Niemczech jako rzekome egzekucje zgodne z ówczesnym prawem. W ten sposób niemieckie „państwo prawa” zalegalizowało mordy na Polakach w Auschwitz i nie tylko.

Po 1945 roku Polska nie miała możliwości ubiegania się o reparacje wojenne, ponieważ była pod panowaniem sowieckim. Co gorsza: po 1945 roku Polska była nadal systematycznie rabowana i wyzyskiwana przez sowieckich „wyzwolicieli” do końca lat 80-tych. Dla niemieckiego rządu kwestia reparacji wojennych dla Polski jest prawnie i politycznie od dawna zamknięta, podobne głosy słyszymy również w Polsce. Jednak odszkodowania dla Polski od Niemiec za straty wojenne to na pewno nie jest przegrana sprawa. W tym celu powołany został Instytut Strat Wojennych. Instytut ma działać dwutorowo. Prowadzić dalsze badania dotyczące strat wojennych wyrządzonych przez okupantów niemieckich jak i sowieckich „wyzwolicieli” oraz ogólnie genezy i następstw II Wojny Światowej. Ułatwi to prowadzenie prac związanych z reparacjami oraz przywróci to świadomość strat wojennych i naszą świadomość historyczną.

Bogdan Musiał – prof. dr hab. nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Historyk specjalizujący się w badaniu dziejów Niemiec, Polski i Rosji w XX wieku, szczególnie w okresie II wojny światowej i w latach międzywojennych.