Amerykańscy marines – początki

Michał Mackiewicz || Korpus Piechoty Morskiej uchodzi za formację elitarną, a jego geneza sięga wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1775–1783.

Uwarunkowania geograficzne sprawiły, że w konflikcie z Brytyjczykami działania na akwenach nabrały dużego znaczenia. Armia królewska uzależniona była od dostaw zaopatrzenia z metropolii drogą morską. Amerykanie z kolei starali się to uniemożliwić, atakując m.in. składy i bazy morskie, co w konsekwencji mogło pozbawić wroga zdolności bojowej. Walki toczyły się zarówno na otwartych wodach, gdzie głównym przeciwnikiem Royal Navy była flota francuska, jak i na szlakach rzecznych i jeziorach. Od samego początku pojawiła się kwestia zorganizowania odpowiednich oddziałów zdolnych do przeprowadzania operacji lądowo-morskich i walki abordażowej.