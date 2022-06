Nie wszystkie monumenty cieszą się jednak od początku dobrą sławą. Potrzeba niekiedy wielu lat, aby ludzie przyzwyczaili się do jakiegoś pomnika, który z czasem, nawet jeśli faktycznie brzydki, wrasta już w lokalny krajobraz. Niektóre po czasie stają się symbolami miast, w jakich powstają, a ich zobaczenie jest obowiązkowym punktem każdej wycieczki.

QUIZ: Słynne pomniki i monumenty. Czy wiesz, gdzie się znajdują?

QUIZ:

Słynne pomniki i monumenty. Rozpoznasz wszystkie?

W 1918 r., kiedy Polska odzyskała niepodległość, Pałac Saski wrócił w polskie ręce. Stał się wówczas siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Swoją siedzibę miał w nim także zespół ppłk Jana Kowalewskiego, który łamiąc bolszewickie szyfry przyczynił się do zwycięstwa nad Armią Czerwoną w roku 1920.

W 1923 r. przed budynkiem od strony placu stanął pomnik konny księcia Józefa Poniatowskiego, który powrócił do Polski z Rosji w marcu 1922 na mocy traktatu ryskiego w ramach akcji rewindykacji dzieł sztuki (pomnik księcia Poniatowskiego powstał w latach 20. XIX w.). Odsłonięcie monumentu było jednym z wydarzeń podczas wizyty w Polsce Ferdinanda Focha, który został wówczas mianowany marszałkiem Polski

Pomnik Fryderyka Chopina uchodzi za jedną z najsłynniejszych polskich rzeźb. Znajduje się on w Parku w Łazienkach w Warszawie. Projektantem dzieła był Wacław Szymanowski. Pomnik Chopina to wyjątkowy przykład stylu secesyjnego w polskiej rzeźbie pomnikowej. 31 maja 1940 roku Niemcy wysadzili go w powietrze.

Pomnik Fryderyka Chopina powstawał przez wiele lat. Od pomysłu do realizacji idei Wacława Szymanowskiego upłynęły bowiem ponad dwie dekady.

Korczak Ziółkowski podszedł do pomysłu z dużym entuzjazmem. Wykupił od Stanów Zjednoczonych teren w Górach Czarnych, gdzie, jak chcieli Indianie, miał powstać monument. Zaczęto przygotowywać projekt, lecz prace przerwała wojna. Korczak Ziółkowski ruszył na front, lecz z powodu ran odniesionych podczas lądowania w Normandii, powrócił do domu i na stałe przeniósł się w Góry Czarne.

Rzeźbienie Szalonego Konia Ziółkowski rozpoczął 3 czerwca 1948 roku. Prace od początku przebiegały wolno, gdyż Ziółkowski odmówił przyjęcia pieniędzy od amerykańskiego rządu, w przekonaniu, że Góry Czarne należą do Indian, a monument powinien być wykonany tylko dzięki dobrowolnym datkom Amerykanów.

