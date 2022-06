Od Stalina do Putina. Zabójcy z Łubianki

„Litwinienko z objawami ciężkiego zatrucia trafił do brytyjskiego szpitala. Lekarze na początku nie potrafili ustalić przyczyny choroby. Stan Litwinienki tymczasem pogarszał się z godziny na godzinę. Rosjanin konał na oczach świata. Po kolejnych badaniach w organizmie Litwinienki wykryto polon, silnie toksyczny i radioaktywny izotop. Rosjanin nie miał najmniejszych szans. Trzy tygodnie po otruciu zmarł.

Zdjęcie Litwinienki leżącego na szpitalnym łóżku trafiło na pierwsze strony gazet. I stało się symbolem zbrodniczych działań Kremla. Oślizgłych macek FSB, które sięgają wszędzie. Wszystkie tropy – jak w wielu podobnych przypadkach – prowadziły bowiem do Moskwy…” - pisze redaktor naczelny „Historii Do Rzeczy” Piotr Zychowicz w najnowszym numerze miesięcznika.

Tematem lipcowego numeru „Historii Do Rzeczy” są „zabójcy z Łubianki”, czyli jak Związek Sowiecki, a później Rosja pozbywa się swoich wrogów i jakie trucizny w tym celu opracowuje.

„Historia Do Rzeczy” 7/2022

Temat numeru:

Piotr Włoczyk w rozmowie z Jurijem Felsztinskim o tym, w jaki sposób i jakimi metodami zabija Putin.

Piotr Zychowicz o tym, jak wyglądały sowieckie zamachy na znanych Ukraińców.

Grzegorz Janiszewski pisze, kim byli funkcjonariusze KGB.

Tymoteusz Pawłowski przygląda się, jakich trucizn używały (i używają) rosyjskie służby.

Piotr Włoczyk w wywiadzie z Olegiem Kaługinem, byłym generałem KGB o jego przeszłości i życiu w USA.

W najnowszym wydaniu ponadto:

Piotr Zychowicz pisze o hrabinie Mańkowskiej, jednej z najlepszych alianckich agentek w czasie II wojny.

Mikołaj Iwanow przybliża sprawę dwóch Związków Polaków na Białorusi.

Leszek Lubicki opisuje dzieje bitwy pod Cedynią w jej 1050 rocznicę.

Sławomir Koper przypomina o historii „polskiej” Rygi.

Maciej Rosalak opisuje walki Bizancjum z Arabami oraz to, czym był słynny „ogień grecki”.

Jakub Ostromęcki pisze o ludobójstwie dokonanym przez Ormian.

Arkadiusz Karbowiak opisuje brawurową akcję SS, której celem był Josip Broz Tito.

Tomasz Stańczyk o tym, dlaczego „męczeństwo służy państwu”.

Piotr Semka pisze o mało znanych, zbrodniczych aspektach francuskiego państewka Vichy.

Marek Gałęzowski przypomina o bohaterstwie żołnierzy III Brygady Legionów.

Piotr Włoczyk w rozmowie z ochroniarzem prezydenta Johna F. Kennedy’ego.

Tomasz Stańczyk o tym, kim są „Polacy w Kijowie”.

Maciej Rosalak pisze o relacjach pomiędzy gen. Andersem i rtm. Pileckim i tajemnicach misji „Witolda”.

Michał Mackiewicz opisuje dzieje amerykańskich Marines.

Krzysztof Masłoń przybliża dzieła i życie Leopolda Staffa.

Tomasz Stańczyk pisze, kim był „ostatni wajdelota polskiego ziemiaństwa”.

Rafał Ziemkiewicz tłumaczy, co znaczy „odpolszczyć” naszą historię.

Piotr Semka o tym, dlaczego pewien włoski film z 1961 roku wart jest dzisiaj uwagi.

Maciej Rosalak pisze, jaki podręcznik do „Historii i Teraźniejszości” dał młodym Polakom prof. Roszkowski.

Sławomir Cenckiewicz przypomina o 80. rocznicy powstania Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia.

