Polski bohater przedstawił prawdę o Holokauście. Świat nie uwierzył

„Często spotykał się z niedowierzaniem. Ludzie nie wierzyli w to, co on mówi” - wyjaśnia dr hab. Pleskot. W zaskakujący sposób na relację Karskiego zareagował również prezydent USA Franklin D. Roosevelt.

„Policzymy się z Niemcami po wojnie. Panie Karski, proszę mnie ewentualnie wyprowadzić z błędu, ale czy Polska jest krajem rolniczym? Czy nie potrzebujecie koni do uprawy waszej ziemi?” - powiedział amerykański prezydent w odpowiedzi na apel Karskiego o podjęcie działań w celu zatrzymania Holokaustu.

Karskiemu udało się przedstawić Amerykanom historię Polskiego Państwa Podziemnego. Jego książka na ten temat, wydana w USA w 1944 r., sprzedała się w nakładzie 400 tys. egzemplarzy.

Program „Bohaterowie” prowadzi Piotr Dmitrowicz. Jego gościem jest dr hab. Patryk Pleskot.

Poprzednie odcinki serii publikujemy na: bohaterowie.dorzeczy.pl.