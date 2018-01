Kochanki króla Stasia

Stanisław Antoni Poniatowski (imię August przybrał dopiero przy koronacji) dość późno przeżył inicjację seksualną. Wprawdzie flirtował ze swoją młodszą o cztery lata kuzynką Elżbietą (Izabelą) Czartoryską, ale wówczas jeszcze do niczego poważniejszego nie doszło.

Przyszły król stracił cnotę dopiero w Rosji, gdzie trafił jako sekretarz brytyjskiego ambasadora, a jego pierwszą partnerką erotyczną została żona następcy tronu, wielka księżna Katarzyna. „Przy włosach czarnych – opisywał przyszłą carycę Poniatowski – płeć miała olśniewającej białości, rumieńce żywe, oczy duże, niebieskie, wypukłe i pełne wyrazu, rzęsy czarne i bardzo długie, nos cienki, usta, rzekłbyś wołające o pocałunek, ręce i ramiona najprzedniejszych kształtów, kibić wysmukłą, wzrost raczej słuszny niż mały, chód leciutki, a przy tym nadzwyczaj dostojny, dźwięk głosu miły […]”.

Małżeństwo Katarzyny z Piotrem Ulrykiem było wyjątkowo nieudane i Poniatowski nie był jej pierwszym kochankiem. Jednak związek ten początkowo wyglądał na obustronne zauroczenie, doszło nawet do tego, że gdy Poniatowski został odesłany do kraju, Katarzyna wymogła na polskim dworze jego ponowny przyjazd. Owocem kilkuletniego romansu stała się córka, Anna Piotrowna, a wielki książę Piotr dziwił się, mówiąc, że „nie wie, skąd żona bierze te ciąże”…

Ludzie Piotra przyłapali kiedyś Poniatowskiego wychodzącego z sypialni Katarzyny i następca tronu odbył z nim poważną rozmowę. Od tej pory często jadali kolacje we czworo (z kochanką Piotra, Elżbietą Woroncową, i Katarzyną), następnie wielki książę odchodził ze swoją partnerką, życząc żonie dobrej zabawy z Poniatowskim. Irytowało to Katarzynę, wielka księżna mogła bowiem wymykać się do kochanka w przebraniu, ale nie znosiła zrównania z Woroncową. W efekcie Katarzyna zakończyła romans z Poniatowskim, a na otarcie łez kilka lat później uczyniła go królem Polski.

Niewiele jednak brakowało, by z powodu romansu Poniatowskiego z Katarzyną losy Europy i świata potoczyły się zupełnie inaczej. Pewnej nocy wybrali się razem saniami, Stanisław powoził zbyt brawurowo, co zakończyło się wypadkiem. Sanie zawadziły o jakiś płot, wielka księżna wypadła z pojazdu i „rozumem w węgieł domu uderzywszy, jak nieżywa w śniegu leżała”.

Poniatowski, nie będąc już jej kochankiem, do końca życia zachował słabość do Katarzyny II.