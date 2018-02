Geniusz w służbie zła

Sztandarowym projektem, który na życzenie Hitlera miał zrealizować Ferdinand Porsche był niewielki samochód, na tyle tani, aby kupić mógł go każdy Niemiec. Nie był to jednak pomysł Führera.

Porsche najął grupę Amerykanów niemieckiego pochodzenia, którzy pracowali wcześniej dla Forda. Mieli się zająć uruchomieniem masowej produkcji w fabryce Volkswagena w Wolfsburgu.

Hitler od początku był zainteresowany tym, żeby taki volkswagen można było łatwo przerobić na użytek wojskowy. Porsche nie zdążył uruchomić masowej produkcji aut osobowych, w III Rzeszy zajął się produkcją pojazdów dla wojska. Jednym z najbardziej zabójczych był niszczyciel czołgów nazwany jego imieniem.