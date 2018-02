Królowa Bona. Od piękności do jędzy

Synowie Kazimierza Jagiellończyka umierali młodo i na tym tle zdecydowanie wyróżniał się przedostatni z nich, Zygmunt zwany Starym. Nie tylko dożył aż 81 lat, ale także przez 42 lata zasiadał na krakowskim tronie. A jego panowanie uznano z czasem za złoty wiek państwa polskiego.

Żony i metresy

Zygmunt miał czterech starszych braci i przez długie lata nie miał większych ambicji politycznych. W zupełności wystarczał mu zarząd nad księstwami śląskimi w imieniu brata, króla Czech i Węgier, a sam królewicz lubił łowy i suto zastawiony stół. Nie był też kobieciarzem. Aż do wstąpienia na tron polski nie myślał o małżeństwie i pozostawał w stałym związku z pochodzącą z Moraw Katarzyną Telniczanką. Metresa urodziła mu troje dzieci, którymi Zygmunt troskliwie się zajął. Dwie córki w przyszłości miał wydać korzystnie za mąż, natomiast syna, Janusza (Jana), przeznaczył do stanu duchownego. W wieku 11 lat chłopiec otrzymał godność kanonika krakowskiego, a ojciec zadbał o dyspensę papieską umożliwiającą mu karierę. I dzięki temu nieprawy potomek Jagiellonów został biskupem wileńskim, a następnie poznańskim.

W 1506 r., po śmierci Aleksandra, w wieku 39 lat Zygmunt objął tron litewski, a następnie polski. Musiał rozstać się z Telniczanką, zadbał jednak o los kochanki. Katarzyna otrzymała stałą, wysoką pensję, a następnie wyszła za mąż za podskarbiego koronnego Andrzeja Kościeleckiego. Dzieckiem tej pary była słynna Beata Kościelecka uznawana za najpiękniejszą kobietę w Polsce epoki renesansu.

Pierwszą żoną Zygmunta została Barbara, córka najpotężniejszego magnata węgierskiego Stefana Zápolyi. Związek miał charakter polityczny, król jednak się zakochał w swojej młodszej o 30 lat żonie. Małżonkowie niemal się nie rozstawali, Barbara towarzyszyła Zygmuntowi w podróżach po kraju i szybko urodziła mu dwie córki. A gdy zmarła na skutek powikłań po drugim porodzie, Zygmunt bardzo rozpaczał. Jeszcze po wielu latach, gdy wspominał zmarłą żonę, nie potrafił pohamować łez.

Włoska księżniczka

Państwo jednak wciąż nie miało następcy i królowi zaproponowano kilka kandydatek na żonę, z których ostatecznie wybrał protegowaną Habsburgów, włoską księżniczkę Bonę Sforzę. Italia leżała wprawdzie poza zasięgiem zainteresowań Jagiellonów, ale ze zdaniem Habsburgów wówczas na Wawelu się liczono. Ponadto Włoszka była niezwykle urodziwa i dysponowała znacznym posagiem, co zapewne odegrało decydującą rolę w wyborze króla.

„[…] włosy ma śliczne jasnopłowe, kiedy (rzecz dziwna) rzęsy i brwi są zupełnie czarne – opisywał Bonę jeden z posłów, kasztelan Stanisław Ostroróg. – Oczy raczej anielskie niż ludzkie, czoło promienne i pogodne, nos prosty bez żadnego garbu ani zakrzywienia, lica rumiane, jakby wrodzoną wstydliwością zdobne, usta jak koral najczerwieńszy, zęby równe i nadzwyczaj białe, szyja prosta i okrągła, pierś śnieżnej białości, ramiona najudatniejsze, rączki piękniejszej widzieć nie można. A wszystko razem wzięte, czy cała figura, czy każdy członek z osobna, tworzą najśliczniejszą całość”.

Bona dobrze jeździła też konno, znakomicie tańczyła, na tym jednak nie kończyły się jej zalety. Biegle władała kilkoma językami i co najważniejsze – była osobą niezwykle inteligentną. A do tego odebrała gruntowną edukację polityczną, co w przyszłości miało przynieść wymierne efekty.

Ślub per procura odbył się w Neapolu 6 grudnia 1517 r., a cztery miesiące później Bona pojawiła się w Krakowie. Odbyły się uroczyste zaślubiny i koronacja, a po dziewięciu miesiącach (co do dnia!) na świat przyszło pierwsze dziecko królewskiej pary, córka Izabella.

Renesans po polsku

Nowe prądy umysłowe docierały nad Wisłę już wcześniej, dopiero jednak wraz z pojawieniem się Bony można mówić o renesansie w Polsce. Na Wawelu zaludniło się bowiem od Włochów, a wraz z nimi pojawiły się nowe obyczaje, upodobania czy zwyczaje kulinarne (włoszczyzna!). Królową otaczały piękne i młode dwórki, uchodzące za niespecjalnie niedostępne, i polscy magnaci ulegali ich urokowi. Patronował temu sam król, który wprawdzie był wiernym małżonkiem i przykładnym katolikiem, ale z uśmiechem patrzył na swawole otoczenia. Nie przeszkadzał mu lejący się strumieniami alkohol ani wybujały erotyzm, uważał to bowiem za normalne objawy radości życia. Zakochany w swojej włoskiej żonie pozwalał otoczeniu na swobodę, z czego skwapliwie korzystano.

Renesansowa radość życia dobrze zresztą wpisywała się w ówczesną polską tolerancję. W multietnicznym państwie, gdzie duży procent mieszkańców wyznawał prawosławie, a tezy głoszone przez Marcina Lutra znajdowały licznych zwolenników, nie było zresztą miejsca na fanatyzm religijny. Zygmunt Stary uszlachcił nawet Żyda (bez zmiany wyznania!) Michela Ezofowicza, a jego syn miał w przyszłości mawiać, że nie jest królem ludzkich sumień. Dowody tolerancji dawała również hierarchia katolicka, biskup włocławski Jan Drohojowski oddał protestantom gdański kościół św. Marcina i uważał zmianę wyznania za prywatną sprawę wiernych. Hierarcha Andrzej Zebrzydowski natomiast zwykł mawiać: „Wierz sobie i w kozła, byleś dziesięcinę płacił”. Polska tolerancja „złotego wieku” niejedno miała imię.

Dukaty na drodze

Młoda królowa szybko się zorientowała, do jakiego kraju trafiła. Wprawdzie państwo Jagiellonów było potężne, ale jej władca nie należał do najbogatszych (w 1509 r. nowy podskarbi koronny znalazł w skarbcu królewskim zaledwie 61 zł!). Uprawnienia władcy również nie były specjalnie szerokie, a sam Zygmunt Stary najbardziej bywał zadowolony w chwilach, gdy nie musiał niczego robić, a szczególnie podejmować decyzji.

Natomiast Bona okazała się wierną uczennicą Machiavellego i dobrze wiedziała, w jaki sposób można osiągnąć efekty w polityce. I zaraz po przybyciu na Wawel przystąpiła do montowania własnego stronnictwa, gdyż uważała, że mąż może odgrywać rolę jowialnego patriarchy, natomiast ją interesuje realna władza. Jednak aby ją zdobyć, musiała dysponować znacznymi środkami finansowymi, gdyż ubogi monarcha bywa słabym władcą. Na szczęście nad Wisłą i Niemnem istniały duże możliwości zarabiania pieniędzy, a sama królowa twierdziła nawet, że w Polsce „dukaty leżą na gościńcach” i wystarczy „schylić się jeno, aby je zebrać”. A skoro nikt tego nie robił, to tym lepiej dla niej. Ostatecznie przecież „przekupstwo nie zostało wymyślone dla przyjaciół”.

W królewskiej alkowie

Nawet jednak najgorsi wrogowie Bony nie mogli jej zarzucić lekceważenia obowiązków wobec dynastii. Rok po Izabelli przyszedł na świat długo oczekiwany następca tronu Zygmunt August, a po nim trzy kolejne córki. W 1527 r. królowa była po raz kolejny brzemienna, we wrześniu spadła jednak z konia i poroniła, po tym wypadku nie mogła już jednak więcej zajść w ciążę.

Pozostałe dzieci Zygmunta i Bony cieszyły się dobrym zdrowiem i w komplecie dożyły wieku dojrzałego, co w tych czasach było raczej rzadkim przypadkiem. A królowa okazywała również dużo ciepła swoim pasierbicom, córkom Barbary Zápolyi. Pocieszała też męża, gdy w wieku pięciu lat zmarła młodsza z dziewczynek Anna. Jednak absolutnym faworytem Bony i najważniejszą osobą w jej życiu był syn i sukcesor dynastii – Zygmunt August.

Bona i polityka

Bona trafiła do Polski jako protegowana Habsburgów, ale nad Wisłą szybko stała się ich przeciwniczką. Uznała bowiem, że żona władcy Polski i Litwy musi być lojalna wobec nowej ojczyzny, a nie wypełniać funkcję agentki obcej dynastii. Niebawem okazało się zresztą, że opinie jej i męża na temat polityki zagranicznej znacznie różnią się od siebie. Król był bowiem dobrym i miłym człowiekiem, który przywiązywał dużą wagę do więzów pokrewieństwa, co nieraz pozostawało w sprzeczności z interesem państwa. I gdy doszło do wojny polsko-krzyżackiej, to Bona dążyła do likwidacji pozostałości państwa zakonnego w Prusach, ale król zadecydował (wbrew woli Sejmu), że powstanie tam świeckie księstwo zależne od Polski. Ostatnim wielkim mistrzem był wszak jego siostrzeniec Albrecht Hohenzollern, co dla króla okazało się najważniejsze.

Nie na wiele zdały się również inicjatywy królowej zmierzające do odzyskania Śląska. Bona wysunęła bowiem projekt nadania kilku tamtejszych księstw małoletniemu Zygmuntowi Augustowi, co miało być rekompensatą za pomoc dla Ludwika Jagiellończyka (syna Władysława, „króla dobrze”), zagrożonego przez Turcję. Projekt miał szansę realizacji, ale Zygmunt uznał szantaż wobec bratanka za niemoralny i z odrazą odrzucił sugestie żony. Nie pomogło to jednak Ludwikowi, który w sierpniu 1526 r. zginął w bitwie pod Mohaczem.

Bona nie zapomniała jednak o Śląsku i niebawem zaproponowała Habsburgom (dynastia ta objęła rządy w Pradze po Ludwiku) wymianę dzielnicy na jej rodowe księstwa we Włoszech. Habsburgowie byli zainteresowani transakcją, niestety po raz kolejny Zygmunt Stary miał na ten temat inne zdanie.

Królowa osiągnęła natomiast sukces w sprawie Mazowsza, które po śmierci dwóch ostatnich piastowskich książąt zostało wcielone do Polski. Nie obyło się bez plotek o otruciu Piastów na polecenie Bony, co jednak nie miało żadnych podstaw. Obaj książęta chorowali bowiem na gruźlicę, a do tego skandalicznie nadużywali alkoholu. Stanisław po prostu zapił się na śmierć, a dwa lata później w jego ślady poszedł Janusz III. W efekcie Mazowsze stało się częścią Królestwa Polskiego.

Inny natomiast sukces Bony miał w przyszłości przynieść fatalne skutki. Królowa przeforsowała pomysł, by Zygmunt August za życia ojca został obrany wielkim księciem Litwy, a potem koronowany na króla Polski. W efekcie Sejm podjął uchwałę, że podobna sytuacja nie może się już więcej powtórzyć. Nowy władca miał być wybierany dopiero po śmierci poprzednika i to głosami całej szlachty.

Interesy królowej

Zdecydowanie lepsze efekty Bona osiągała w polityce gospodarczej. Opierając się na otrzymanych od męża ziemiach (księstwa pińskie i kobryńskie oraz duże obszary na Podlasiu), stworzyła własną domenę, którą zarządzała w znakomity sposób. Skupowała również posiadłości na Litwie, a także przejęła kontrolę nad tamtejszymi komorami celnymi. A przede wszystkim dążyła do rewindykacji dóbr królewskich nadanych wcześniej magnatom jako dożywocie i bezprawnie użytkowanych przez ich potomków. Nic zatem dziwnego, że przedstawiciele wielu rodów szczerze jej nienawidzili.

Inna sprawa, że Bona dbała o swoje włości w sposób wcześniej w Rzeczypospolitej nieznany. „Objęte przez królową dobra – pisał Paweł Jasienica – natychmiast wstępowały w erę rozwoju. Bona wszechstronnie dbała o ich kulturę, wprowadzała nowe rodzaje upraw, a jednocześnie budowała kościoły, osadzała przy nich proboszczów, w osiedlach troszczyła się o higienę. Polecała domy stawiać »pod sznur«, a nie jak kto chce, systematycznie sprawdzać czystość, opracowywać i przedkładać sobie projekty upiększania i rozszerzania miast. Wtrącała się do drobiazgów. Rajcom grodzieńskim kazała na przykład sprowadzić nareszcie zegarmistrza, który by naprawił tradycyjnie popsuty czasomierz grodzki”.

Majątek władczyni powiększał się w szybkim tempie, a to przekładało się na wzrost jej wpływów. Tym bardziej że królowa nie zrezygnowała z tradycyjnych metod wzmocnienia swojej pozycji. Uzyskała od papieża Leona X prawo obsadzania kilkunastu beneficjów kościelnych o dużym znaczeniu, co wykorzystywała przy zdobywaniu zwolenników. Inna sprawa, że czasami wręcz handlowała stanowiskami, co poświadcza jej kłótnia z biskupem Zebrzydowskim (tym od kozła i dziesięciny). Kiedy bowiem władczyni wypominała dostojnikowi, że kupił sobie biskupstwo krakowskie, biskup odparł, że po prostu nabył towar wystawiony na sprzedaż.

Jędza z Wawelu

Z upływem lat królowa traciła jednak bezpośredni wpływ na męża. Wprawdzie dalej potrafiła wymusić na nim wiele korzystnych decyzji, jednak starzejący się król najczęściej w ogóle nie chciał ich podejmować lub zgadzał się ze swoimi doradcami. A jego małżonka nie była już tą śliczną dziewczyną, która przed laty przybyła z Italii, i wyjątkowo brzydko się starzała, przez co straciła osobiste atuty w kontaktach z mężem. Nie mogła jednak nie zauważyć, że partner chciał już tylko spokoju i potrafiła to wykorzystać.

W całym kraju plotkowano o dzikich awanturach na Wawelu, których świadkami byli dworzanie, dostojnicy czy nawet posłowie obcych państw. Podobno królowa publicznie „rzucała się na ziemię”, tarzając się w atakach złości, straszliwie przeklinała, a nawet posuwała się do rękoczynów wobec podwładnych. Sekretarz Bony, Jan Lewicki, podobno bywał regularnie „targany za włosy”, zresztą nie tylko on jeden.

Relacje o zachowaniu się Bony szeroko kolportowano, co wzbudzało powszechną niechęć do królowej. Przeciwnicy konsekwentnie budowali jej czarny portret, opowiadano również, że zajmuje się także czarami oraz trucicielstwem. Przypominano, że jej ciotką była słynna Lukrecja Borgia, a obie panie zresztą korespondowały ze sobą. Jednak w rzeczywistości nic nie wiadomo o przypadkach używania przez Bonę trucizny, chociaż w powszechnej opinii królowa była zaprawioną w bojach morderczynią.

Klęska

Królowa była wprawdzie żądna władzy, ale akurat w jej przypadku dążenie to idealnie wpisywało się w polską rację stanu. I bez wątpienia Bona okazała się najbardziej przenikliwym politykiem w ówczesnej Rzeczypospolitej i można żałować, że tak niewiele projektów udało się jej zrealizować. Nie potrafiła też zapobiec zbliżeniu z Habsburgami i małżeństwu syna z Elżbietą Austriaczką. Wiedziała bowiem, że oznaczało to groźbę wplątania Polski w konflikt z potężną Turcją, co mogło przynieść fatalne skutki. Dlatego też dążyła do małżeństwa syna z księżniczką francuską i utrzymania poprawnych stosunków z sułtanem, niestety, bez powodzenia.

Nie znosiła zresztą swojej synowej i słusznie podejrzewała, że chora na epilepsję dziewczyna nie urodzi jej wnuka. Zapewne wówczas jeszcze nie wiedziała, że Zygmunt August również był bezpłodny, do czego zresztą sama się przyczyniła. W ramach bowiem edukacji życiowej następcy tronu patronowała jego romansowi ze swoją dwórką, starszą o ponad 20 lat Dianą di Cordona. Doświadczona Włoszka wyszkoliła wprawdzie królewicza pod względem erotycznym, ale przy okazji zaraziła go syfilisem, który spowodował jego bezpłodność.

Pierwsza żona Zygmunta Augusta zmarła młodo, ale Bona nie cieszyła się długo sukcesem. Jej syn potajemnie poślubił bowiem na Litwie Barbarę Radziwiłłównę, a gdy w kwietniu 1548 r. zmarł stary król, publicznie ogłosił swoje małżeństwo. I chociaż musiał stoczyć ciężki bój z parlamentem, doprowadził do koronacji ukochanej Barbary.

Bona nie mogła tego przeżyć i demonstracyjnie opuściła wraz z córkami Kraków, przenosząc się na Mazowsze. I chociaż ostatecznie uznała synową i nawet się z nią spotkała, był to jednak tylko pusty gest bez pokrycia. Stara królowa bowiem wiedziała, że Barbara cierpi na chorobę nowotworową (rak szyjki macicy) i jej dni są już policzone. Wbrew powszechnej opinii nie otruła synowej, liczyła zresztą wtedy jeszcze na pogodzenie się z Zygmuntem Augustem.

Nie zaaprobowała jednak jego kolejnego małżeństwa z rodzoną siostrą pierwszej żony, Katarzyną Habsburżanką. I zdając sobie sprawę z faktu, że los skazał Jagiellonów na wymarcie, uznała, że pora na powrót do Italii. Po dłuższych kłótniach z synem i senatorami zrzekła się wszystkich swoich polskich posiadłości, ale w zamian otrzymała zgodę na wywiezienie mienia ruchomego. Dzięki temu w drodze do Włoch towarzyszyły jej aż 24 ciężko załadowane wozy, wymierne efekty jej talentu do interesów.

Śmierć

We Włoszech miała nadzieję na namiestnictwo Neapolu i z tego powodu udzieliła Habsburgom ogromnej pożyczki (słynne sumy neapolitańskie). Był to jednak poważny błąd i jako osoba już zbyteczna została w listopadzie 1557 r. otruta przez własnego sekretarza Lorenzo Pappacodę. Habsburgowie pozbyli się raz na zawsze upartej królowej, przejęli jej księstwa i nie musieli oddawać długów. Rzeczpospolita przez wiele lat dochodziła swoich praw do wierzytelności, ale udało się uzyskać tylko niewielkie odsetki od pożyczki. Całości sumy Habsburgowie nie zwrócili nigdy.

Bonę pochowano w rodzinnym Bari, a historycy do dziś spierają się o ocenę jej roli w dziejach Polski. Pozostawiając rozważania specjalistom, warto jednak zauważyć, że nigdy wcześniej żona panującego władcy nie osiągnęła takiego znaczenia politycznego. Bona przetarła szlaki Ludwice Marii Gonzadze i Marysieńce Sobieskiej, inna sprawa, że pod każdym względem zdecydowanie przewyższała swoje następczynie. Górowała również nad własnym mężem i była równorzędnym partnerem dla magnackiej opozycji. I można tylko żałować, że nie udało się jej zrealizować większości planów politycznych, wówczas zapewne historia Rzeczypospolitej potoczyłaby się zupełnie inaczej. A ponieważ w kontaktach osobistych królowa nie była specjalnie sympatyczną osobą, już na wieki utrwaliła się jej czarna legenda.