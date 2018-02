Okładka 3/2018 (61) Historia Do Rzeczy

„Historia Do Rzeczy”: Wyklęci bez retuszu

Nikt nie może wątpić w to, że żołnierze wyklęci bili się o słuszną sprawę. Nie oznacza to jednak, że wszyscy byli aniołami. Niestety niektórych z nich nie ominęła wojenna demoralizacja. Należy o tych sprawach pisać prawdę. Epopeja żołnierzy niezłomnych była tak piękna, że obroni się bez pudru i szminek - pisze Piotr Zychowicz. Podziemie niepodległościowe jest głównym tematem marcowego wydania "Historii Do Rzeczy".