Mieszko I. Prawdziwa historia

– Jak zapisali w odniesieniu do Wiślan Cyryl i Metody: jeśli nie przyjmiesz wiary, to zostaniesz zmuszony siłą i podporządkowany komuś innemu. Jeśli Mieszko chciał mieć własne terytorium, z własną władzą, własną administracją, to ta decyzja dawała możliwość stworzenia samodzielnego potężnego państwa – mówi prof. Andrzej Wyrwa.

Mieszko podjął decyzję o chrzcie w skrajnie trudnych warunkach. Zmiana wiary musiała wiązać się ze sprzeciwem części poddanych. Było to ogromne ryzyko. – Należy przypuszczać, że wiara chrześcijańska na samym początku stała się wiarą dodaną do dotychczasowych wierzeń. Ale była na tyle rygorystyczna, że już za czasów Bolesława Chrobrego mogła być znienawidzona – wyjaśnia prof. Wyrwa.

Program „Zwycięzcy” prowadzi Piotr Dmitrowicz, jego gościem jest prof. Andrzej Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

