Szukamy najciekawszych wspomnień ze stanu wojennego

Stan wojenny wywarł większy wpływ na ludzi niż na sferę materialną. Dlatego muzeum pokazujące stan wojenny, zamiast eksponatów, powinno gromadzić doświadczenia i wspomnienia. Miejsce nie istniejące fizycznie, za to dostępne o każdej porze, z każdego miejsca na świecie, na komputerach, tabletach i smartfonach, najlepiej przyczyni się do utrwalenia pamięci o wydarzeniach sprzed ponad trzech dekad.

Stan wojenny dotknął całe społeczeństwo, dlatego do współtworzenia muzeum zapraszamy wszystkich Polaków. Każdy, kto pamięta wydarzenia, które nastąpiły po 13 grudnia 1981 r. może wziąć udział w tworzeniu naszej wirtualnej ekspozycji. Zapraszamy do przesyłania relacji tekstowych i zdjęć opisujących rzeczywistość w czasie stanu wojennego. Wspomnienia mogą dotyczyć zarówno zdarzeń dramatycznych, jak i humorystycznych. Przedstawiać najważniejsze momenty, jak i trudy życia codziennego. Wybrane wspomnienia będziemy publikowali regularnie od maja do końca roku.

Wspomnienia - teksty i zdjęcia można wysyłać na adres muzeumwspomnien@superhistoria.pl. Najciekawsze spośród przesłanych materiałów zostaną nagrodzone.

