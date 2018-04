„Historia Do Rzeczy”: Zamach majowy, czyli polska wojna domowa

„Chociaż od tych dramatycznych wydarzeń – gdy Polak musiał stanąć przeciwko Polakowi – minęły 92 lata, to nadal wywołują one emocje. I namiętne spory. Najlepszym tego przykładem jest redakcja „Historii Do Rzeczy”. Wśród nas są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy decyzji Piłsudskiego” – podkreśla redaktor naczelny „Historii Do Rzeczy”.

Poza tym w numerze:

• Maciej Rosalak opisuje, jakie wydarzenia doprowadziły do zamachu majowego i jak wyglądały dwie doby bratobójczych walk.

• W dwugłosie prof. Leszek Moczulski oraz prof. Maciej Giertych przedstawiają kompletnie różne spojrzenia na wydarzenia z maja 1926 roku.

• Tomasz Stańczyk przypomina sylwetki Marii i Aleksandry – dwóch żon Marszałka.

• Sławomir Koper pisze o tajemniczej śmierci słynnego piosenkarza Andrzeja Zauchy.

• Piotr Zychowicz opisuje zbrodnię amerykańskich żołnierzy dokonaną na niemieckich jeńcach po wyzwoleniu obozu Dachau.

• Jakub Ostromęcki walczy z zafałszowanym wizerunkiem Krzysztofa Kolumba z filmu „1492. Wyprawa do raju”.

• Stephen „Steve” Murphy, były agent DEA, opowiada w wywiadzie o swoim pościgu za Pablo Escobarem.

• Marcin Bartnicki w tekście pt. „Kto zabił Różę Luksemburg” opisuje sensacyjne okoliczności zabójstwa słynnej rewolucjonistki.

• Sławomir Cenckiewicz przedstawia okoliczności współpracy kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego z WSW.

• Maciej Rosalak przypomina plany Churchilla, których efektem miało być wyrwanie Polski z kleszczy ZSRS.