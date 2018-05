Były agent DEA Stephen Murphy opowiada nam, jak dopadł Escobara

STEPHEN MURPHY: Wielokrotnie wpadaliśmy do jego kryjówek tuż po tym, gdy się stamtąd ulotnił. Czasem dosłownie widzieliśmy tlący się jeszcze w popielniczce papieros. Escobar miał swoją sieć wywiadowczą, niemal nieograniczony budżet i dlatego świetnie wychodziło mu znikanie. Przy naszej bazie policyjnej w Medellín miał ludzi, którzy informowali go o każdym większym konwoju wyjeżdżającym przez bramę, dlatego walka z nim była wielkim wyzwaniem”.

Szacuje się, że Pablo Escobar odpowiada za śmierć nawet 50 tys. Kolumbijczyków. Stephen Murphy wielokrotnie na własne oczy widział efekty zbrodni tego narkoterrorysty:

„Szczególnie wstrząsnął mną atak bombowy dokonany na jego zlecenie pod centrum handlowym w Bogocie. Pojechałem od razu na miejsce tej zbrodni. Cała ściana budynku pokryta była szkłem. Matki kupowały wtedy razem z dziećmi wyprawki do szkoły. Może pan sobie wyobrazić, co wybuch zrobił z tym szkłem. Nie da się zapomnieć widoku dzieci zmasakrowanych przez odłamki. Za jego sprawą bomby stały się niemal codziennością w Kolumbii”.

Murphy opisuje też w wywiadzie fortunę Escobara, która dawała mu miejsce w pierwszej dziesiątce miliarderów:

„Według »Forbesa« pod koniec lat 80. Escobar miał majątek o wartości nawet 30 mld dol., co czyniło go siódmym najbogatszym człowiekiem na świecie. Mówi się, że w całej Kolumbii miał 800 posiadłości. Na bramie wjazdowej do swojego największego rancza, nazwanego Finca Nápolés, postawił… samolot. Ponoć dokonał nim pierwszego dużego przerzutu kokainy”.

Ponadto były agent DEA opowiada „Historii Do Rzeczy” o okolicznościach wytropienia i zabicia Escobara, o drodze, jaką ten baron narkotykowy przeszedł od kradzieży nagrobków do władania wielomiliardowym kokainowym imperium, a także o tym, na ile niezwykle popularny serial „Narcos” oddaje realia pościgu za Escobarem.