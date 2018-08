Semka: Nie daliśmy bezpiece zabrać naszego sprzętu

- Mieliśmy ze sobą sprzęt drukarski, a tymczasem na stacji kolejki była absolutna pustka. Mówię do Jarka (Kurskiego - przyp. red.): „Jak teraz wejdzie patrol, to nie mam pojęcia, co my zrobimy” - wspomina 13 grudnia 1981 roku Piotr Semka.

Zapraszamy do przesyłania wspomnień ze stanu wojennego. Najciekawsze teksty i zdjęcia opublikujemy w naszym portalu. Wspomnienia można przesyłać na adres: muzeumwspomnien@superhistoria.pl.